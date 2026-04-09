"Ризики керовані": У Нацбанку оцінили можливі наслідки зупинки імпорту електроенергії та транзиту через Угорщину

Якщо Угорщина зупинить постачання електроенергії в Україна та заблокує транзит української продукції, це не матиме суттєвих наслідків для економіки України.

Про це заступник голови Національного банку України (НБУ) Володимир Лепушинський заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Економічні ризики керовані, тобто їх реалізація, ймовірно, не матиме значного впливу на макроекономічну ситуацію. Частка Угорщини в нашому загальному експорті та імпорті товарів є відносно низькою. Наша залежність від постачання енергоносіїв здебільшого нівелюється високою адаптивністю української логістики", – зазначив Лепушинський.

Він зауважив, що основним наслідком реалізації таких погроз стануть більші витрати на імпорт через необхідність використовувати довші маршрути.

"Якщо ризики реалізуються, то основний виклик полягатиме в зростанні витрат на імпорт через довше транспортне плече. Але інфляційний ефект буде обмежений, а попит на валюту зросте лише незначно і не матиме вирішального впливу", – додав заступник голови НБУ.

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Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба". Після цього транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини зупинився.

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Словаччина також розірвала угоду про аварійне постачання електроенергії з НЕК "Укренерго". У відповідь в "Укренерго" заявили, що це не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також погрожував припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Втім, згодом очільник МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив, що у припиненні експорту електроенергії в Україну потрібна "особлива обережність" нібито через турботу про угорців, які мешкають на Закарпатті.