Італійська UniCredit готується ліквідувати свій банк у Росії замість продажу

Італійська банківська група Unicredit відмовилася від планів продати свій російський підрозділ і розглядає можливість повної ліквідації бізнесу та здачі ліцензії.

Як пише російське видання Коммерсант із посиланням на джерела, зараз компанія прискорено продає активи та скорочує персонал. Роздрібний бізнес у регіонах вже згорнутий, корпоративний також згортають.

За даними співрозмовників видання, компанія прагне згорнути бізнес до мінімуму, капіталізувати прибуток та здати ліцензію.

Таким чином вона виконає вимогу про вихід із ринку Росії, але меншою ціною.

Вимога про вихід із Росії

UniCredit ‒ один з небагатьох міжнародних банків, які працюють у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Генеральний директор банку Андреа Орсель заявляв, що не хоче завдавати шкоди акціонерам, залишаючи ринок РФ без справедливої ціни за активи.

Італія ще в квітні 2025 року наполягала, щоб банківська група UniCredit якнайшвидше залишила Росію для отримання дозволу на придбання меншого конкурента Banco BPM.

Раніше банк уже стикався із закликами Європейського центрального банку прискорити скорочення своєї діяльності в Росії. Вихід із РФ є необхідною умовою для придбання Banco BPM, і італійський уряд схиляється до надання дозволу на угоду.

Головний виконавчий директор банку Андреа Орсель заявив, що UniCredit може прискорити вихід із Росії в разі завершення війни Росії проти України.

За словами Орселя, банк "серйозно співпрацював протягом останніх трьох років із значною кількістю контрагентів у дослідженні всіх варіантів" для свого російського бізнесу, "але враховуючи різні складності та санкції, ми не змогли просунутися вперед".

UniCredit розпочала попередні переговори про продаж дочірнього банку в Росії в травні 2022 року, після прояву інтересу з боку фінансових організацій, а також компаній, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії в РФ.

Прибуток банку

Чистий прибуток російського бізнесу італійської банківської групи UniCredit у першому кварталі 2024 року становив 213 млн євро. Це удвічі більше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Російський "Юнікредит Банк" за підсумками 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі 665 млн євро, хоча 2022 рік підконтрольний італійській групі UniCredit російський банк завершив зі збитком у розмірі 220 млн євро.