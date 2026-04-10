"Укргідроенерго" уклало першу угоду на експорт електроенергії в Молдову на УЕБ

"Укргідроенерго" 9 квітня 2026 року уклало першу угоду з моменту запуску секції "Імпорт-Експорт електричної енергії" на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Про це йдеться в повідомленні "Укргідроенерго".

"Саме "Укргідроенерго" виступило ініціатором аукціону та здійснило продаж електричної енергії за напрямком перетину Україна – Молдова", – заявили в компанії.

Для чого це потрібно

Як зауважили в "Укренерго", ця угода стала важливим кроком у розвитку біржової торгівлі електроенергією та розширенні можливостей організованого ринку.

"Це також має практичне значення для всієї енергосистеми: окрема біржова секції для імпортно-експортних операцій робить такі операції більш прогнозованими та прозорими, дозволяє краще балансувати систему в умовах змінного попиту і генерації, а також відкриває додаткові можливості для залучення ресурсу ззовні або реалізації надлишків електроенергії", – зазначили в компанії.

Як результат: система отримує більше гнучкості, а ринок – зрозумілі правила гри для всіх учасників.

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Ринок електроенергії

Раніше в квітні повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Закон потрібний для формування комплексної правової бази для інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу.

Пізніше перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна створює нову архітектуру енергетичної системи, яка складатиметься з мережі "енергетичних сот", а також планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації вже цього року.