На кордонах Євросоюзу повністю розгорнули нову систему в’їзду та виїзду. Які зміни для українців?

На всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах Європейського Союзу повноцінно розгорнули нову систему в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (EES).

Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісії.

Нова система

"EES – це передова технологічна система, яка цифровим способом реєструватиме в'їзди та виїзди громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують до 29 європейських країн для короткострокового перебування", – сказано в повідомленні.

EES збирає біографічні та біометричні дані, а також іншу інформацію про подорожі, замінюючи попередню систему штампування паспортів.

Система надає достовірні дані про перетин кордону, систематично виявляючи осіб, які перевищили термін перебування, а також випадки шахрайства з документами та особовими даними.

У Єврокомісії наголосили, що, оскільки Система вже працює на повну потужність, реєстрація мандрівника займає в середньому лише 70 секунд.

Попередні результати

Систему почали поступово впроваджувати в жовтні 2025 року.

Від моменту її запровадження було зареєстровано понад 52 млн в'їздів та виїздів. Із понад 27 тис. відмов у в'їзді, з яких майже 700 осіб було ідентифіковано як такі, що становлять загрозу безпеці ЄС.

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Підключення до Системи

У листопаді минулого року повідомлялося, що до нової європейської системи контролю (EES) вже підключені всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною.

Починаючи з 10 грудня на румунському кордоні також було запроваджено цифрову систему в'їзду/виїзду EES.

У травні торік стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.