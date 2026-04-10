"Ощадбанк" попередив про технічні роботи в ніч на неділю. Які послуги не працюватимуть?
"Ощадбанк" у ніч із 11 на 12 квітня з 00:00 до 06:00 буде проводити планові технічні роботи.
Як повідомили в банку, ці роботи необхідні для оновлення системи, що допоможе підвищити її стабільність і надійність, а також запровадити нові можливості для зручності користувачів.
Якими будуть обмеження
Як зазначили в "Ощадбанку", протягом цього часу можуть виникати тимчасові затримки або відмови в деяких операціях, зокрема:
- операції з картками "Ощадбанку",
- операції в банкоматах "Ощадбанку",
- операції в POS-терміналах "Ощадбанку",
- операції в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY,
- оплати в інтернеті.
У банку також наголосили, що після 06:00 12 квітня всі сервіси будуть працювати в повному обсязі.
Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" у 2025 році отримав рекордний у історії банку чистий прибуток у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.
У листопаді минулого року наглядова рада обрала головою правління "Ощадбанку" заступника голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрія Каціона.
Також повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента трьох українських державних банків – "Ощадбанку", "Укрексімбанку" та "Сенс Банку": в іноземній валюті – на рівні (LTFC) "CCC", у національній валюті – на рівні "CCC+".
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