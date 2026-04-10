"Ощадбанк" попередив про технічні роботи в ніч на неділю. Які послуги не працюватимуть?

"Ощадбанк" у ніч із 11 на 12 квітня з 00:00 до 06:00 буде проводити планові технічні роботи.

Як повідомили в банку, ці роботи необхідні для оновлення системи, що допоможе підвищити її стабільність і надійність, а також запровадити нові можливості для зручності користувачів.

Якими будуть обмеження

Як зазначили в "Ощадбанку", протягом цього часу можуть виникати тимчасові затримки або відмови в деяких операціях, зокрема:

операції з картками "Ощадбанку",

операції в банкоматах "Ощадбанку",

операції в POS-терміналах "Ощадбанку",

операції в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY,

оплати в інтернеті.

У банку також наголосили, що після 06:00 12 квітня всі сервіси будуть працювати в повному обсязі.

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Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" у 2025 році отримав рекордний у історії банку чистий прибуток у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.

У листопаді минулого року наглядова рада обрала головою правління "Ощадбанку" заступника голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрія Каціона.

Також повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента трьох українських державних банків – "Ощадбанку", "Укрексімбанку" та "Сенс Банку": в іноземній валюті – на рівні (LTFC) "CCC", у національній валюті – на рівні "CCC+".