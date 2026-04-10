Імпорт трансформаторів в Україну зріс на 81% порівняно з минулим роком

Обсяг імпорту в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів у січні-березні цього року збільшився майже на 81% порівняно з аналогічним періодом торік – до $511,25 млн.

Як свідчить статистика Державної митної служби, у березні ввезення цієї продукції збільшився у 3,2 раза порівняно з березнем минулого року, та на 23,1% у порівнянні з лютим цього року – до $227,7 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Звідки завозили

Китай залишається найбільшим постачальником цієї продукції в Україну. За перший квартал звідти було ввезено продукції на $471,6 млн (92,25% всього імпорту цих товарів), тоді як роком раніше з Китаю ввезли трансформаторів і дроселів на $252 млн (89,1%).

Також трансформатори ввозилися з Японії (на $6 млн) та Німеччини (на $5,1 млн), тоді як торік імпорт з Туреччини становив $10,5 млн, а з Німеччини – $2,8 млн.

Експорт продукції

Водночас Україна за цей період експортувала трансформатори, котушки індуктивності та дроселі на $9,7 млн (торік – на $5,7 млн), переважно експорт здійснювався до Німеччини, Польщі та Угорщини.

Імпорт у попередні роки

У 2025 році імпорт в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів зріс на 88% порівняно з 2024 роком – до $1,12 млрд.

Від початку 2025 року обсяги імпорту трансформаторів значно перевищували позаминулорічні, зокрема, в січні їхній імпорт збільшився вшестеро, але поступово темп приросту сповільнювався, а в січні 2026 року він впав майже на 23% порівняно з січнем торік – до $98,6 млн.

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Як повідомлялося, протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котли.

Загалом за чотири роки Україна отримала від міжнародних партнерів майже 200 когенераційних установок, призначених для пом'якшення наслідків регулярного руйнування енергетичної інфраструктури росіянами. Проте понад 40% когенераційного обладнання, переданого США, досі не введено в експлуатацію.