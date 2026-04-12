В Україні вже відремонтовано понад 3,5 мільйона квадратних метрів доріг. На яких маршрутах проведені ремонти?

В Україні з початку року відремонтовано доріг площею понад 3,5 млн кв. м, і темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах нарощуються.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Які дороги відремонтовано

Зокрема, значні обсяги робіт виконано на ключових міжнародних маршрутах:

М-05 Київ-Одеса – 9 350 кв. м,

М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ – 7 330 кв. м,

М-03 Київ-Харків-Довжанський – 5 749 кв. м,

М-07 Київ-Ковель-Ягодин – 4 167 кв. м,

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине – 2 236 кв. м,

М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече – 2 142 кв. м.

"Наше завдання – до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн кв. м дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка", – зазначив Кулеба.

Хто в лідерах

За результатами виконання запланованих робіт серед лідерів на сьогодні наступні регіони:

Кіровоградщина – 82%,

Миколаївщина – 69,3%,

Рівненщина – 57,6%.

"Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди плануємо наростити темпи до 200 тис. кв. м на добу", – також зауважив Кулеба.

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Ремонт доріг в Україні

Як повідомлялося, раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

Свириденко 2 березня заявила, що в Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, заплановано першочерговий ремонт дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

Водночас вона уточнила, що йдеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови.

Як повідомлялося, в Україні станом на початок квітня тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і автомобільних дорогах загального користування. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, від початку року вже ліквідовано близько 2,7 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття.

Наприкінці березня Свириденко доручила Міністерству розвитку громад та територій активізувати роботу над залученням додаткових ресурсів для ремонту доріг – зокрема під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами.

На початку березня повідомлялося, що з резервного фонду бюджету України планується виділити щонайменше 10 млрд грн додаткового фінансування для забезпечення ремонту доріг.

4 березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України виділить додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

До того голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.