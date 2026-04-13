Ціни на газ у Європі підскочили після погроз Трампа заблокувати Ормузьку протоку

Ціни на європейський природний газ різко зросли на початку азійських торгів у понеділок після заяви президента США Дональд Трамп про намір запровадити повну блокаду Ормузької протоки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф’ючерси на газ в голландському хабі Title Transfer Facility підскочили на 18% ‒ до 51,30 євро за МВт·год. Станом на 6:25 ранку в Сінгапурі ціна на газ становила 49,45 євро за МВт·год.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

США та Іран не змогли досягти домовленості після тривалих переговорів у Пакистані минулими вихідними. Це викликало сумніви у трейдерів щодо можливості знайти довгострокове рішення шеститижневого конфлікту, який призвів до зупинки близько 20% світових поставок зрідженого природного газу.

Як повідомлялося, європейські держави протягом перших трьох місяців цього року збільшили імпорт скрапленого природного газу з російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки глобальні постачання були порушені через війну на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки Іраном.

Імпорт із "Ямалу СПГ" зріс на 17% і досяг 5 млн тонн у першому кварталі порівняно з тим самим періодом 2025 року. За оцінками екологічної організації Urgewald, країни-члени Європейського Союзу витратили близько 2,88 млрд євро на закупівлю газу з цього проєкту.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається скористатися глобальною кризою на ринку природного газу та пропонує державам Південної Азії купувати її підсанкційний скраплений газ зі знижками, постачаючи його через маловідомих посередників.