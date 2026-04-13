Акції у Європі впали на тлі підготовки США до блокади Ормузької протоки: у найбільшому "мінусі" ‒ туризм та розваги

Європейські фондові ринки розпочали новий торговий тиждень зі зниження, оскільки інвестори оцінювали розвиток подій на Близькому Сході за підсумками вихідних.

Про це повідомляє CNBC.

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знизився на 0,7%. На більшості основних бірж спостерігалося падіння, а майже всі сектори завершили торги в мінусі, за винятком нафтогазового.

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Найбільше втратили компанії туристичного та розважального сектору ‒ їхні акції просіли приблизно на 2,1%.

Зокрема, суттєве падіння зафіксували перевізники Wizz Air, EasyJet та Lufthansa, чиї котирування знизилися на 6,9%, 3,8% і 3,9% відповідно на тлі побоювань щодо постачання авіаційного пального в Європу. Акції TUI втратили 3,4%, а німецького виробника авіадвигунів MTU Aero Engines — 2,4%.

Водночас у плюсі опинилися енергетичні компанії: зокрема норвезька Vår Energi зросла на 3,9% на тлі підвищення цін на енергоносії, які перевищили 100 доларів за барель.

Коливання ринку спричинили заяви президента Дональда Трампа про намір заблокувати Ормузьку протоку після того, як переговори між США та Іраном не призвели до домовленостей щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, ціни на нафту 13 квітня зросли вище позначки $100 за барель на тлі підготовки ВМС США до блокування проходу суден до Ірану через Ормузьку протоку. Очікується, що такі дії можуть суттєво скоротити експорт іранської нафти після того, як Вашингтон і Тегеран не досягли домовленості щодо припинення конфлікту.

Раніше Центральне командування Збройних сил США оголосило про запровадження морської блокади судноплавства, пов’язаного з іранськими портами. За даними американських військових, обмеження набирають чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і вводяться відповідно до президентської прокламації.