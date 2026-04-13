Польща збільшує експорт добрив в Україну через дефіцит газу та пошкодження українських заводів

Польські компанії Grupa Azoty та Anwil стали ключовими постачальниками мінеральних добрив в Україну й фактично замістили на українському ринку російську продукцію після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як пише WNP.pl, польські виробники отримали найбільшу вигоду від вимушеного виходу Росії з ринку України, і наразі експорт з Польщі зростає на тлі значних пошкоджень української промисловості, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, наприкінці минулого року з шести основних українських заводів через проблеми з поставками газу працювали лише два.

"Зростання інтересу до польських добрив не є випадковим. Війна змусила Росію піти з ринку, і найбільшу вигоду отримали наші найбільші виробники – Grupa Azoty та Anwil. Ми перемагаємо росіян на цьому полі", – зазначили польські аналітики.

Як пише видання, стабільний попит на добрива зумовлений високою часткою агросектору в економіці України. Так, наявність у країні від 25% до 40% світових запасів чорнозему робить питання живлення культур критичним для підтримання врожайності пшениці, кукурудзи та ячменю.

Відтак потреба в забезпеченні зернових та олійних культур в Україні добривами залишатиметься високою, що зміцнює позиції польських експортерів у середньостроковій перспективі.

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Залежність від добрив

Як повідомлялося, подорожчання пального та добрив через події на Близькому Сході може призвести до зниження норми внесення добрив, що негативно вплине на врожай у середньостроковій перспективі. Проте, враховуючи доволі високу рентабельність агросектору, у Національному банку України не очікують значного скорочення посівних площ цього року.

Також повідомлялося, що протягом першого тижня березня в Україні різко зросли ціни на азотні добрива. Зокрема, середня ціна КАС підвищилася приблизно на 1000 грн/т, а карбаміду ‒ майже на 1500 грн/т.

До того стало відомо, що нестача азотних добрив в Україні може призвести до втрати приблизно 20% майбутнього врожаю, що своєю чергою спричинить істотне скорочення валютної виручки аграрного сектору. Мінеральні добрива формують найбільшу частку матеріальних витрат у вирощуванні сільгоспкультур – 20-25%. Для порівняння: пальне – 10-12%, насіння – близько 10%, засоби захисту рослин – 7%.

Раніше в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН повідомили, що кожне третє сільське домогосподарство в Україні зафіксувало зниження доходів за 2025 рік, а серед родин, які залежать від агросектору, цей показник досягає 48%.