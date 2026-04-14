Нафта дешевшає: Трейдери сподіваються на продовження перемовин між США та Іраном, – Reuters

14 квітня нафта подешевшала на початку торгів, оскільки можливі переговори між США та Іраном щодо припинення війни послабили занепокоєння щодо ризиків для поставок, пов’язаних з американською блокадою Ормузької протоки.

Ф’ючерси на Brent знизилися на $1,86 (1,87%) – до $97,50, тоді як американська WTI подешевшала на $2,25 (2,27%) – до $96,83, повідомляє Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Попри провал мирних перемовин у Пакистані цього вікенду, Трампу вдалося дещо знизити напруження навколо цін на нафту, виступивши потенційним чинником для укладення угоди", – зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Джерела, знайомі з процесом, повідомили, що контакти між Іраном та США тривають. Водночас прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф підтвердив зусилля щодо деескалації.

Аналітики ANZ констатують, що ринок фактично недоотримує близько 10 млн барелів сирої нафти на добу, та попереджають, що тривала блокада США може додатково скоротити поставки ще на 3-4 млн барелів на день.

"Ринку нафти вже не потрібна ескалація бойових дій, щоб виправдати зростання цін. Навіть обмежені баланси достатні для підтримки Brent біля нещодавніх пікових рівнів або вище", – йдеться у записці ANZ.

Як повідомлялося, США та Іран не припиняють дипломатичну взаємодію, попри різке загострення ситуації в регіоні. За повідомленнями джерел, сторони зберігають канали зв’язку навіть після безрезультатного раунду переговорів у Пакистані, який не дав очікуваного прориву. У Вашингтоні наголошують, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір запровадити блокаду Ормузької протоки, попри переговори з Іраном. Його ініціатива викликала неоднозначну реакцію серед союзників США.