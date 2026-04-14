Зростання цін на бензин призвело до рекордних продажів електромобілів у Європі в березні

Високі ціни на бензин у Європі стимулювали попит на електромобілі, що призвело до рекордних продажів авто цього сегменту у березні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

За даними BMI, реєстрації нових електричних і гібридних автомобілів з можливістю підзарядки у світі зросли на 3% у річному вимірі та перевищили 1,7 млн одиниць. У Європі зафіксовано зростання на 37% до рекордного місячного рівня майже 540 тис. проданих електромобілів.

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"Хоча реєстрації не повністю відображають фактичні продажі, значну частину цього можна пояснити зростанням цін на бензин", – зазначив менеджер з даних BMI Чарльз Лестер.

Він додав, що найсильніше зростання спостерігалося в країнах, де відбулося найбільше подорожчання енергоносіїв, зокрема в Австралії, Новій Зеландії, В’єтнамі та Таїланді. Сукупно це призвело до 79% зростання реєстрацій електромобілів поза межами трьох ключових ринків – Китаю, Європи та Північної Америки.

У Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, реєстрації електромобілів знизилися на 14% – до понад 850 тис. одиниць. Це свідчить про уповільнення негативного тренду, який розпочався в січні після скасування державних програм підтримки обміну авто та завершення податкових пільг на купівлю електрокарів.

У Північній Америці реєстрації електромобілів впали на 30% – до 121,5 тис. одиниць, що стало шостим місяцем поспіль зниження у річному вимірі після завершення податкових пільг у США та пропозицій адміністрації президента Дональда Трампа щодо послаблення стандартів викидів CO2.

Нагадаємо, у березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас у минулому місяці в Україні було зареєстровано 2021 електромобіль. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, проте відносно лютого 2026 року зріс на 88%. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць.