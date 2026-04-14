Наслідки будуть катастрофічними: "Укрметалургпром" закликав уряд скасувати списання вагонів за віком

Підприємства українського гірничо-металургійного комплексу звернулися до уряду з вимогою скасувати обмеження строку експлуатації вантажних вагонів.

Лист із таким закликом галузеве об’єднання "Укрметалургпром" (УМП) направило віцепрем’єр-міністру з відновлення - міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі, передає УНІАН.

У ньому йдеться про необхідність перегляду наказу Мінінфраструктури №647, який передбачає обмеження строку експлуатації вагонів, адже повернення до жорстких вікових обмежень після завершення воєнного стану може призвести до "катастрофічних наслідків" для ринку перевезень.

У галузі попереджають, що збереження чинних правил після війни може спричинити уповільнення відновлення промисловості, скорочення експорту, валютних надходжень і податкових платежів, а також втрату робочих місць. Крім того, є значний ризик для сектору безпеки – адже дефіцит вагонів може обмежити перевезення стратегічних і військових вантажів.

Так, за даними "Укрзалізниці", у 2026-2031 роках з експлуатації вибуде 67,8 тис. вагонів, з яких близько 42 тис. – парк самої компанії. Зокрема, кількість вагонів може зменшитися із 84,6 тис. у 2026 році до 45 тис. у 2031-му. Парк піввагонів за цей період зменшиться з 32,7 тис. до 15 тис., а зерновозів – з 10,7 тис. до фактично 322 одиниць.

За підрахунками "Укрметалургпрому", до 2031 року під списання підпадає 28,7 тис. вагонів робочого парку, що означатиме його скорочення ще на 30%.

Такий обсяг втрат не може бути компенсований ані за рахунок внутрішнього виробництва, ані імпорту, вказують в об'єднанні. Адже для заміщення вибулого парку потрібно близько $1,8 млрд інвестицій, однак в умовах війни та обмежених ресурсів це нереалістично. Крім того, виробничі потужності не дозволяють у стислі строки виготовити майже 29 тис. нових вагонів, а втрата частини металургійної бази, зокрема "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча, додатково ускладнює ситуацію.

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При цьому скорочення парку вагонів відбуватиметься на тлі очікуваного зростання обсягів перевезень у період відновлення країни щонайменше на 30%. За оцінками бізнесу, це призведе до структурного дефіциту, зокрема нестача піввагонів може сягнути 24,7 тис. одиниць.

Серед наслідків – неможливість забезпечити перевезення необхідних обсягів вантажів, зростання вартості оренди вагонів, підвищення логістичних витрат і зниження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках, попереджають в "Укрметалургпромі".

У макроекономічному вимірі це означатиме уповільнення відновлення промисловості, скорочення експорту, валютних надходжень і податкових платежів, а також втрату робочих місць. Окремо в об'єднанні вказують на ризики для сектору безпеки, оскільки дефіцит вагонів може обмежити перевезення стратегічних і військових вантажів.

В "Укрметалургпромі" наголошують, що достатній парк вагонів є критично важливим для післявоєнної відбудови, зокрема для транспортування будматеріалів, металу та енергетичного обладнання. У разі дефіциту це може стати "вузьким місцем" для реалізації інфраструктурних проєктів.

Представники галузі також зауважили, що у світовій практиці вагони не списують лише за віком: у США та країнах ЄС основним критерієм є технічний стан, а не рік випуску.

У зв’язку з цим бізнес пропонує відмовитися від граничних строків експлуатації та повернутися до моделі списання вагонів за їх технічним станом. В "Укрметалургпромі" вже розробили відповідні зміни до законодавства і закликають уряд підтримати цю ініціативу.

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Як повідомлялося, раніше директор Центру транспортних стратегій (ЦТС) Сергій Вовк заявив, що Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації, та прийняти оцінку їхнього фактичного технічного стану як критерій можливості використання у робочому вагонному парку. За словами експерта, такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу а відтак і зменшення обсягів перевезень.