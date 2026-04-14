Податкова посилить роботу з виявлення "тіньових" схем у сфері туризму. Що передбачено?

Державна податкова служба України посилить роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму, оскільки третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває "в тіні".

Як ідеться в повідомленні Держподаткової, головні управління податкової в Хмельницькій та Чернівецькій областях разом із Кам'янець-Подільською, Хотинською, Китайгородською та Староушицькою громадами підписали меморандум про партнерство та співробітництво щодо адміністрування туристичного збору.

Очікується, що спільна робота податкових органів і громад має перетворити туристичний потенціал регіонів на реальні економічні результати, посилюючи фінансову спроможність територій і підвищуючи їхню інвестиційну привабливість.

Що передбачено

У межах співпраці протягом найближчих пів року сторони будуть регулярно обмінюватись інформацією, проводити спільну аналітичну роботу та виявляти потенційні ризики недоотримання надходжень до бюджету.

"Тіньовий" ринок

"Сьогодні туристичний збір надходить не в повному обсязі: за різними оцінками, до 20-30% ринку тимчасового розміщення перебуває "в тіні". Це означає, що послуги надаються, а податки не сплачуються. Громади мають потенціал, але не отримують ресурс", – зауважили в Держподатковій.

Серед основних причин такого: значна частина оренди здійснюється через онлайн-платформи, часто не відображається реальна кількість туристів, а інколи застосовуються пільги там, де їх не має бути.

"По суті – це буде спільна робота над виявленням нових платників та об'єктів оподаткування, залучення їх до офіційної діяльності, контроль за повнотою сплати податків та зборів", – заявила в.о. голови пдаткової Леся Карнаух.

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Туристичний збір

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2026 року надходження туристичного збору сягнули 82,2 млн грн – це на 23,6% (або на 15,7 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 66,5 млн грн.

У 2025 році підприємці та компанії перерахували до бюджету 359 млн грн туристичного збору – надходження за рік зросли на третину, а порівняно з 2021 роком збільшилися у 1,5 раза.

Компанії забезпечили 55% цих надходжень – 200 млн грин, тоді як фізичні особи-підприємці сплатили 159 млн грн. Попри це, у більшості областей саме ФОПи формують основну частку туристичного збору, тоді як компанії домінують лише у семи регіонах.