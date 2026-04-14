Резиденти "Дія.City" цьогоріч збільшили сплату податків на 68% порівняно з минулим роком

Резиденти спеціального правового та податкового простору "Дія.City" за перші три місяці цього року сплатили до бюджету 13,4 млрд грн податків, що на 68% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Сплачені мільярди від ІТ-сектору – це пряме фінансування безпеки, медицини, освіти та державних сервісів для кожного українця. Завдяки спеціальним умовам "Дія.City" компанії можуть працювати прозоро створювати нові робочі місця та масштабуватися", – зазначили в Мінцифри.

Загалом від запуску простору в 2022 році резиденти сплатили вже понад 79 млрд грн податків.

Скільки учасників у "Дія.City"

У Мінцифри повідомили, що на сьогодні до "Дія.City" приєдналося вже близько 4,1 тис. компаній, серед яких українські продуктові стартапи, розробники defence-tech рішень та світові технологічні гіганти.

Зокрема, у компаніях працюють 148 тис. IT-фахівців.

Торік резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" сплатили 34,6 млрд грн податків, що майже вдвічі перевищує показник 2024 року.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства.

Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет Міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.

У серпні 2025 року Кабінет Міністрів поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нові сфери діяльності. Зокрема, до простору "Дія.City" отримали можливість приєднуватися компанії, які займаються: