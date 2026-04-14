Мережа "Лінія Кіно" після 20 років роботи закриває свій кінотеатр у київському ТРЦ "Магелан"

Мережа "Лінія Кіно" після 20 років роботи закриває свій кінотеатр у ТРЦ "Магелан" у Києві.

Як ідеться в повідомленні мережі, останній день роботи – 15 квітня.

"Разом із вами ми прожили сотні історій на великому екрані – від легендарного "Аватара" до гучних прем'єр, таких як "Месники", "Залізна людина", "Джокер", "Барбі", "Льодовиковий період", "Дюна". [...] Нам сумно прощатися з місцем, яке стало частиною вашого життя і нашої великої історії. Але це не кінець", – сказано в повідомленні.

Там додали, що кінотеатр мережі продовжує роботу в ТРЦ Cherry Mall у Вишневому (Київська область).

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У вересні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав столичний ТРЦ "Магелан" за 620 млн грн.

Кіно в Україні

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у вересні 2024 року затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, – "Єдиний електронний квиток".

У грудні 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6194, який вносить зміни до низки законів у частині державної підтримки кінематографії. Закон спрямований на формування належних правових, організаційних та економічних умов для розвитку українського кіновиробництва та стимулювання створення фільмів.

Робота ТРЦ

В Україні в березні цього року показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговх центрів знизився в порівнянні з лютим на 0,1%, до 18,6%, проте залишається на високому рівні – у березні 2025 року цей показник дорівнював 11%.

Також повідомлялося, що станом на кінець лютого торговельно-розважальні центри в Україні за час повномасштабної війни зазнали втрат на $10-11 млрд.