У Gemini відтепер можна отримувати персоналізовані відповіді. Функція вже доступна в Україні

Компанія Google у своєму чат-боті Gemini офіційно впроваджує функцію "Персоналізований інтелект" (Personal Intelligence) в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Після активації користувачі можуть самостійно обирати, які саме додатки підключити, що значно розширює можливості сервісу. Функція дозволяє одним дотиком інтегрувати Gmail, Фото, YouTube та Пошук, а сам процес налаштування розроблений так, щоб бути простим і безпечним", – сказано в повідомленні.

Функція "Персоналізований інтелект" має здатність аналізувати складні джерела та знаходити конкретні деталі (наприклад, у електронному листі чи на фото), щоб відповісти на запитання.

Часто ці можливості поєднуються, дозволяючи системі працювати з текстом, фотографіями та відео для надання індивідуальних відповідей.

Увімкнення функції

Підключення застосунків вимкнено за замовчуванням: користувачі самі вирішують, чи активувати функцію та які саме сервіси підключити, а також можуть вимкнути її в будь-який момент.

Коли функцію увімкнено, Gemini отримує доступ до даних лише для того, щоб відповідати на конкретні запити користувача або виконувати його завдання.

Оскільки ці дані вже безпечно зберігаються в Google, користувачам не потрібно надсилати конфіденційну інформацію стороннім сервісам для персоналізації досвіду.

Також Gemini намагатиметься вказувати джерела або пояснювати, яку інформацію з підключених застосунків було використано.

Кому відкритий доступ

Доступ до нової функції поступово відкривається протягом дня для власників особистих облікових записів Google, які мають передплату Google AI Plus, Pro або Ultra.

Утім, протягом найближчих тижнів планується запуск і для користувачів безкоштовної версії.

Після активації функція працюватиме у вебверсії, на Android та iOS, а також з усіма моделями, доступними у меню вибору Gemini.

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Розвиток ШІ

Наприкінці березня Google оголосила про запуск нових інструментів, які дають змогу переносити особисті дані й історію листування з інших ШІ-сервісів у свій чат-бот Gemini.

До того стало відомо, що корпорація Google купила стартап Form Energy за близько $1 млрд для створення надпотужної батареї, здатної працювати до 100 годин без підзарядки.

У лютому Google представила модель для генерації музики штучним інтелектом Lyria 3, інтегровану в чат-бот Gemini. Так, інструмент дозволяє створювати треки за текстовими запитами – від короткого опису ідеї до детального зазначення темпу, динаміки, вокального стилю та аранжування.