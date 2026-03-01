Google за $1 мільярд купила стартап для створення надпотужної батареї для дата-центрів

Американська корпорація Google купила стартап Form Energy за близько $1 млрд для створення надпотужної батареї, здатної працювати до 100 годин без підзарядки.

Раніше Google оголосила про будівництво нового центру обробки даних у штаті Міннесота (США), пише Liga.net із посиланням на The Information.

Об'єкт працюватиме на поєднанні вітрової та сонячної енергії.

Окрім того, передбачено використання інноваційної батареї Form Energy, здатної забезпечувати подачу електроенергії протягом кількох днів поспіль.

Потужність батареї

Батарея на залізо-повітряній технології здатна стабільно видавати 300 МВт електроенергії протягом 100 годин.

Суть технології полягає в тому, що електрохімічний процес відбувається завдяки окисненню заліза. Повітря подається в елементи, спричинюючи реакцію, під час якої виділяються електрони.

Такі батареї потрібні для вирівнювання коливань енергії від 1,4 ГВт вітру та 200 МВт сонця, що живитимуть новий дата-центр.

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Раніше в лютому стало відомо, що компанія Google розробляє покращену технологію розблокування обличчя як для сімейства смартфонів Pixel 11, так і для майбутніх ноутбуків Chromebook.

Наприкінці січня стало відомо, що Google погодився виплатити $68 млн для врегулювання колективного позову, у якому стверджувалося, що його голосовий помічник порушував конфіденційність користувачів смартфонів.

До того повідомлялося, паролі 48 млн користувачів Gmail стали доступними в мережі. Загалом база даних із 149 млн логінів та паролів користувачів різних сервісів перебувала у відкритому доступі більше місяця.

Дослідник кібербезпеки Джеремі Фаулер виявив незахищену базу даних обсягом 96 Гб із логінами та паролями користувачів популярних сервісів. Серед постраждалих сервісів ‒ Gmail, Facebook, Instagram, Yahoo, Netflix та Outlook.

Інвестиції в ШІ

Раніше повідомлялося, що американська компанія OpenAI – розробниця чат-бота ChatGPT – закрила черговий інвестраунд, отримавши $110 млрд від Amazon.com Inc., SoftBank Group Corp. і Nvidia Corp.

До того стало відомо, що компанія Meta Platforms підписала багатомільярдну угоду про оренду чипів штучного інтелекту в компанії Google для розробки нових моделей ШІ.