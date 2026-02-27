Компанія-розробниця ChatGPT залучила інвестицій на $110 мільярдів. Хто вклав кошти?

Американська компанія OpenAI – розробниця чат-бота ChatGPT – закрила черговий інвестраунд, отримавши $110 млрд від Amazon.com Inc., SoftBank Group Corp. і Nvidia Corp.

Як повідомили в OpenAI, оцінка компанії в рамках інвестраунду без урахування нових вкладень становила $730 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Скільки інвестують компанії

Як повідомляється, Amazon інвестує в OpenAI $50 млрд, SoftBank Group і Nvidia – по $30 млрд.

Очікується, що на наступному етапі інвестраунду до нього приєднаються фінансові інвестори.

Плани компанії

OpenAI також анонсувала стратегічне партнерство з Amazon і повідомила про розширення довгострокового співробітництва з Nvidia, що забезпечує їй доступ до обчислювальних потужностей наступного покоління.

Amazon спочатку інвестує в OpenAI $15 млрд, а в наступні місяці ще $35 млрд. Таким чином, компанії розширюють попередню багаторічну угоду про співпрацю, обсяг якої збільшиться на $100 млрд за вісім років.

У рамках нового партнерства компанії розроблятимуть спеціалізоване обчислювальне середовище на базі моделей OpenAI, що буде доступне клієнтам хмарного сервісу Amazon (AWS) для створення застосунків на основі генеративного ШІ, а також ШІ-агентів.

Крім того, AWS буде ексклюзивним хмарним провайдером для платформи OpenAI Frontier, що допомагає компаніям створювати і впроваджувати ШІ-агентів, здатних виконувати реальні робочі завдання.

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Раніше стало відомо, що компанія Meta Platforms підписала багатомільярдну угоду про оренду чипів штучного інтелекту в компанії Google для розробки нових моделей ШІ.

Розвиток ШІ

До того повідомлялося, що японська компанія Sony Group Corp. розробила технологію для ідентифікації оригінального джерела музики, створеної штучним інтелектом, щоб захистити права творців.

Раніше повідомлялося, що компанія Google представила модель для генерації музики штучним інтелектом Lyria 3, інтегровану в чат-бот Gemini.

Перед тим повідомлялося, що компанія Amazon планує використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу створення фільмів та телешоу, навіть попри те, що Голлівуд побоюється, що штучний інтелект скоротить робочі місця та назавжди змінить галузь.

Також стало відомо, що компанія Meta отримала патент на велику мовну модель, яка здатна імітувати активність людини в соціальних мережах у періоди її відсутності, включно зі смертю.

До того повідомлялося, що компанії Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші оголосили про сукупне скорочення понад 52 тис. робочих місць. Частина компаній прямо зазначає, що оптимізація штату пов'язана з економічною невизначеністю та планами інвестувати у штучний інтелект.