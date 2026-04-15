Попри паливну кризу в Україні зростає попит на бензинові авто: популярні моделі березня
У минулому місяці автопарк України поповнили 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 22 % більше, ніж торік.
З цієї кількості нових авто – 2,5 тис. од. (+33 %) та 10,6 тис. од. вживаних (+19 %), повідомляє "Укравтопром"
До ТОП-5 моделей нових авто з бензиновими двигунами потрапили:
- Hyundai Tucson ‒ 212 од.;
- Mazda CX5 ‒ 123 од.;
- Suzuki SX4 ‒ 123 од.;
- Renault Duster ‒ 107 од.;
- Skoda Karoq ‒ 97 од.;
- Kia Sportage ‒ 96 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Tiguan ‒ 705 од.;
- Volkswagen Golf ‒ 628 од.;
- Nissan Rogue ‒ 585 од.;
- Audi Q5 ‒ 562 од.;
- Audi A4 ‒ 319 од.
Як повідомлялося, високі ціни на бензин стимулювали попит на електромобілі, що призвело до рекордних продажів авто цього сегменту у березні. Реєстрації нових електричних і гібридних авто з можливістю підзарядки у світі зросли на 3 % у річному вимірі та перевищили 1,7 млн одиниць. У Європі зафіксовано зростання на 37 % до рекордного місячного рівня майже 540 тис. проданих електромобілів.
Нагадаємо, у минулому місяці в Україні було зареєстровано 2021 електромобіль. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63 %, проте відносно лютого 2026 року зріс на 88 %. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць.
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