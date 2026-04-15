Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
100 0

Попри паливну кризу в Україні зростає попит на бензинові авто: популярні моделі березня

Попри паливну кризу в Україні зростає попит на бензинові авто: популярні моделі березня

У минулому місяці автопарк України поповнили 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 22 % більше, ніж торік.

З цієї кількості нових авто – 2,5 тис. од. (+33 %) та 10,6 тис. од. вживаних (+19 %), повідомляє "Укравтопром"

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

До ТОП-5 моделей нових авто з бензиновими двигунами потрапили:

  1. Hyundai Tucson ‒ 212 од.;
  2. Mazda CX5 ‒ 123 од.;
  3. Suzuki SX4 ‒ 123 од.;
  4. Renault Duster ‒ 107 од.;
  5. Skoda Karoq ‒ 97 од.;
  6. Kia Sportage ‒ 96 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Tiguan ‒ 705 од.;
  2. Volkswagen Golf ‒ 628 од.;
  3. Nissan Rogue ‒ 585 од.;
  4. Audi Q5 ‒ 562 од.;
  5. Audi A4 ‒ 319 од.

Як повідомлялося, високі ціни на бензин стимулювали попит на електромобілі, що призвело до рекордних продажів авто цього сегменту у березні. Реєстрації нових електричних і гібридних авто з можливістю підзарядки у світі зросли на 3 % у річному вимірі та перевищили 1,7 млн одиниць. У Європі зафіксовано зростання на 37 % до рекордного місячного рівня майже 540 тис. проданих електромобілів.

Нагадаємо, у минулому місяці в Україні було зареєстровано 2021 електромобіль. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63 %, проте відносно лютого 2026 року зріс на 88 %. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць.

Автор: 

авто (4496) бензин (1264) Україна (973) Volkswagen (258) Audi (22)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 