Пенсії в Україні з початку року зросли на 692 гривні. Який середній розмір виплат?. ІНФОГРАФІКА

Середній розмір пенсії в Україні за січень-березень цього року зріс на 691,87 грн – до 7 236,49 грн, а у працюючих пенсіонерів – на 744,28 грн, до 7 904,38 грн.

Як свідчать дані Пенсійного фонду, середній розмір пенсій в Україні станом на 1 квітня 2026 року складає 7 236,49 грн, тоді як на 1 січня це було 6 544,62 грн.

У працюючих пенсіонерів пенсія становить 7 904,38 грн проти 7 160,1 грн станом на 1 січня.

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні було зареєстровано 10,1 млн пенсіонерів, із яких 2,8 млн пенсіонерів працюють.

45% пенсіонерів отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн – так, у 3,4% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 24,2% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 17,3% – від 4 001 до 5 000 грн.

Пенсію в розмірі від 5 001 до 10 000 грн отримують 36,4% українців. Понад 10 000 грн отримують 18,5% пенсіонерів.

Більшість українських пенсіонерів (72,5%) отримують виплати, призначені за віком, а ще 14,9% – пенсії, призначені по інвалідності.

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Перерахунок пенсій

Як повідомлялося, пенсії для 9,5 млн українців було автоматично перераховано з 1 березня цього року, найбільший розмір індексації встановлено для виплат, призначених до 2021 року.

Нагадаємо, 21 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, що передбачає зростання мінімальної пенсії в Україні до рівня понад 7 500 грн. Законодавча ініціатива, внесена 9 березня, містить вимогу до Кабінету Міністрів щодо негайного перегляду розмірів пенсійних виплат.

До того Кабінет Міністрів затвердив індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня на 12,1%.

Із 1 квітня 2026 року в Україні розпочався щорічний плановий перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

У дослідженні KSE Institute повідомлялося, що в 2025 році на 10,7 млн працюючих в Україні припадало 10,2 млн пенсіонерів, 1,7 млн ветеранів, 3,6 млн осіб із інвалідністю та 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Це свідчить про значне зростання потреби у фінансовій підтримці з боку держави, тоді як кількість працевлаштованих, які наповнюють держбюджет податками, зменшилась на 1,3 млн з 2021 року.