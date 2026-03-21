У Раді пропонують підвищити мінімальну пенсію до понад 7,5 тис. грн, - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законодавчу ініціативу, яка передбачає підвищення мінімальної пенсії в Україні до понад 7,5 тисячі гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить картка законопроєкту №15059.

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Документ був зареєстрований 9 березня та передбачає звернення до Кабінету Міністрів із вимогою вжити невідкладних заходів для перегляду пенсійних виплат.

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Подробиці

У проєкті пропонується доручити уряду підготувати зміни до державного бюджету з метою підвищення мінімальної пенсії за віком уже у 2026 році.

Згідно з пояснювальною запискою, розмір пенсії має відповідати фактичному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Очікується, що у четвертому кварталі 2026 року цей показник становитиме в середньому близько 7590 грн.

Для порівняння, на початок року фактичний прожитковий мінімум оцінювався у 6954 грн.

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Де планують взяти кошти?

Фінансування підвищення пенсій, як зазначається, передбачається за рахунок кількох джерел.

Йдеться про скорочення непершочергових видатків державного бюджету, залучення коштів міжнародної допомоги, а також посилення контролю за сплатою податків і боротьбу з тіньовою економікою.

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Контекст

Наразі встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2595 грн, що значно нижче за фактичні розрахункові показники.

Ініціатива спрямована на поступове наближення соціальних виплат до реального рівня вартості життя в Україні.

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