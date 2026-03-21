У Раді пропонують підвищити мінімальну пенсію до понад 7,5 тис. грн, - законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законодавчу ініціативу, яка передбачає підвищення мінімальної пенсії в Україні до понад 7,5 тисячі гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить картка законопроєкту №15059.
Документ був зареєстрований 9 березня та передбачає звернення до Кабінету Міністрів із вимогою вжити невідкладних заходів для перегляду пенсійних виплат.
Подробиці
У проєкті пропонується доручити уряду підготувати зміни до державного бюджету з метою підвищення мінімальної пенсії за віком уже у 2026 році.
Згідно з пояснювальною запискою, розмір пенсії має відповідати фактичному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Очікується, що у четвертому кварталі 2026 року цей показник становитиме в середньому близько 7590 грн.
Для порівняння, на початок року фактичний прожитковий мінімум оцінювався у 6954 грн.
Де планують взяти кошти?
Фінансування підвищення пенсій, як зазначається, передбачається за рахунок кількох джерел.
Йдеться про скорочення непершочергових видатків державного бюджету, залучення коштів міжнародної допомоги, а також посилення контролю за сплатою податків і боротьбу з тіньовою економікою.
Контекст
Наразі встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2595 грн, що значно нижче за фактичні розрахункові показники.
Ініціатива спрямована на поступове наближення соціальних виплат до реального рівня вартості життя в Україні.
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