В Раде предлагают повысить минимальную пенсию до более 7,5 тыс. грн, - законопроект

В парламенте зарегистрировали инициативу по повышению минимальной пенсии в 2026 году

В Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую повышение минимальной пенсии в Украине до более чем 7,5 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка законопроекта №15059.

Документ был зарегистрирован 9 марта и предусматривает обращение к Кабинету министров с требованием принять неотложные меры для пересмотра пенсионных выплат.

Подробности

В проекте предлагается поручить правительству подготовить изменения в государственный бюджет с целью повышения минимальной пенсии по возрасту уже в 2026 году.

Согласно пояснительной записке, размер пенсии должен соответствовать фактическому прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Ожидается, что в четвертом квартале 2026 года этот показатель составит в среднем около 7590 грн.

Для сравнения, на начало года фактический прожиточный минимум оценивался в 6954 грн.

Где планируют взять средства?

Финансирование повышения пенсий, как отмечается, предполагается за счет нескольких источников.

Речь идет о сокращении непервоочередных расходов государственного бюджета, привлечении средств международной помощи, а также усилении контроля за уплатой налогов и борьбе с теневой экономикой.

Контекст

В настоящее время установленный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн, что значительно ниже фактических расчетных показателей.

Инициатива направлена на постепенное приближение социальных выплат к реальному уровню стоимости жизни в Украине.

Хто пропонує, йуля? Ця видра стара на вибори пішла.
21.03.2026 16:59 Ответить
запахло виборами
21.03.2026 16:58 Ответить
І паралельно обмежити максимальні, бо деякі категорії пенсіонерів вже зовсім "загубили береги"...
21.03.2026 16:58 Ответить
Не виборами, а заграванням з частиною суспільства. Зараз владі треба підтримка пенсіонерів на фоні подальшого закручування гайок з податками і мобілізацією.
21.03.2026 17:05 Ответить
Прокурори та судді так. Загубили і вже даааавно...
21.03.2026 17:00 Ответить
Максимальна пенсія в Україні обмежена 10-ма мінімальними, тобто 25к з чимось. Прокурори отримують пенсію відповідно до закону "Про прокуратуру", науковці, мєнти і ще деякі категорії - відповідно до "своїх" законів, які ніяк не корелюються з законом "Про пенсійне забезпечення". У суддів взагалі не пенсія, а "довічне утримання". Так що їх (прокурорів і іншу шоблу) зміни в закон про пенсійне забезпечення аж ніяк не торкнуться.
21.03.2026 17:11 Ответить
Це добре, що так піклуються про людей. Тільки одне не зрозуміло. Тим хто пролиндав все життя та має мінімальну пенсію піднімуть до нехай 7500, а той хто пропрацював тяжко та заробив собі більш-менш пристойну пенсію як буде себе почувати? Лохом?
21.03.2026 16:59 Ответить
На тлі суддівських, прокурорських депутатських пенсій лохами почувається вся країна. І це ще навіть без урахуаання їхнього корупційного гешефту.
21.03.2026 17:03 Ответить
От тепер ті, хто робив 'на себе', не платив податки з мінімальної зарплати, будуть сміятись над тими , хто ішачив все життя і жив по правді. Знаю таких розумних з базарів, забезпечили, себе, зібрали грошики, постійно допомогу.. Гидота, а не держава.
21.03.2026 17:05 Ответить
на 140 євро це у будь якому разі будеш відчувати себе лохом при цінах на 10-15% вище ніж у Польщі (щонайменше на молочку та курятину)
21.03.2026 17:06 Ответить
Ну як доллар наближається до 50 та друкувати "папірці", то можна і пенсію підвищити. А як по 100 буде можна і по 20 тис пенсію робити🤬
21.03.2026 17:00 Ответить
як говорив персонаж одного фільму --- сядєм усє
21.03.2026 17:03 Ответить
Ну всьо....капєц...ціни підуть стрімко вгору
21.03.2026 17:01 Ответить
ага ,куплю собі костюм с отлівом і в Сан Тропе
21.03.2026 17:01 Ответить
магнітолу не забудьте
21.03.2026 17:04 Ответить
Правильно. І до цього підвищення кожному тачку прдарувати, щоб було в чому гроші возити аби купити буханку хліба.
21.03.2026 17:02 Ответить
Кажуть що грошей взагалі на пенсії не буде, зараз мінімальну пенсію вдвічі хочуть підняти
21.03.2026 17:02 Ответить
Кажуть що всі кацапи народжуються з чеченським прутнем у дупі, в тебе є? 🤣🤣🤣
21.03.2026 17:05 Ответить
Кажуть що ти свою квартиру продав, щоб купити інвалідність і cдриcнути з України, це правда?
21.03.2026 17:10 Ответить
В 14 році хати сепарів грабував - грошей наскирдував. Москворотим виборцям свинюковича - смерть 😁
21.03.2026 17:12 Ответить
ну чого ,мені с березня на 400 грн підняли
21.03.2026 17:04 Ответить
моїй дружині, видали 2000 грн на лікування.
пенси, будемо голосувати за притулу?
21.03.2026 17:08 Ответить
шкода жінку ,ліками отруїться
21.03.2026 17:12 Ответить
до понад 7,5 тис. грн

філологи, прошу, просвітіть мене.
що, означає в українській мові, понад? я, так розумію, це більше ніж.....
мінімальна пенсія, це фіксована цифра.
то, що означає, мінімальна фіксована пенсія, понад?
чи, це такий чинов'ячий новомов?
21.03.2026 17:07 Ответить
Правильно. Вже не одна потужна країна в історії погоріла на тому, що більшість не витягувала. А цього разу висновки зроблені - більшість буде сяк-так облизана (вільний виїзд, до 25 не чіпаємо, пенсії, всякі відстрочки), і меншість можна стирати до кінця.
21.03.2026 17:09 Ответить
"В Раді пропонують підвищити мінімальну пенсію(в четвертому кварталі) до понад 7,5 тис. грн, - законопроєкт 15059 від 03.03.26.
Піар.
-По перше,чи ще будуть на своїх місцях ті,що таке пропонують.
-По друге,мінімальна вона зараз бл.2600.
Щоби підвищили мінімалка одразу на 4900,або майже в три рази більше,це щось з розряду "КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ".
21.03.2026 17:11 Ответить
 
 