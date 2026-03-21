В Раде предлагают повысить минимальную пенсию до более 7,5 тыс. грн, - законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую повышение минимальной пенсии в Украине до более чем 7,5 тысяч гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка законопроекта №15059.
Документ был зарегистрирован 9 марта и предусматривает обращение к Кабинету министров с требованием принять неотложные меры для пересмотра пенсионных выплат.
Подробности
В проекте предлагается поручить правительству подготовить изменения в государственный бюджет с целью повышения минимальной пенсии по возрасту уже в 2026 году.
Согласно пояснительной записке, размер пенсии должен соответствовать фактическому прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Ожидается, что в четвертом квартале 2026 года этот показатель составит в среднем около 7590 грн.
Для сравнения, на начало года фактический прожиточный минимум оценивался в 6954 грн.
Где планируют взять средства?
Финансирование повышения пенсий, как отмечается, предполагается за счет нескольких источников.
Речь идет о сокращении непервоочередных расходов государственного бюджета, привлечении средств международной помощи, а также усилении контроля за уплатой налогов и борьбе с теневой экономикой.
Контекст
В настоящее время установленный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн, что значительно ниже фактических расчетных показателей.
Инициатива направлена на постепенное приближение социальных выплат к реальному уровню стоимости жизни в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пенси, будемо голосувати за притулу?
філологи, прошу, просвітіть мене.
що, означає в українській мові, понад? я, так розумію, це більше ніж.....
мінімальна пенсія, це фіксована цифра.
то, що означає, мінімальна фіксована пенсія, понад?
чи, це такий чинов'ячий новомов?
Піар.
-По перше,чи ще будуть на своїх місцях ті,що таке пропонують.
-По друге,мінімальна вона зараз бл.2600.
Щоби підвищили мінімалка одразу на 4900,або майже в три рази більше,це щось з розряду "КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ".