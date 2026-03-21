В Раде предлагают повысить минимальную пенсию до более 7,5 тыс. грн, - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую повышение минимальной пенсии в Украине до более чем 7,5 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка законопроекта №15059.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Документ был зарегистрирован 9 марта и предусматривает обращение к Кабинету министров с требованием принять неотложные меры для пересмотра пенсионных выплат.

Подробности

В проекте предлагается поручить правительству подготовить изменения в государственный бюджет с целью повышения минимальной пенсии по возрасту уже в 2026 году.

Согласно пояснительной записке, размер пенсии должен соответствовать фактическому прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Ожидается, что в четвертом квартале 2026 года этот показатель составит в среднем около 7590 грн.

Для сравнения, на начало года фактический прожиточный минимум оценивался в 6954 грн.

Где планируют взять средства?

Финансирование повышения пенсий, как отмечается, предполагается за счет нескольких источников.

Речь идет о сокращении непервоочередных расходов государственного бюджета, привлечении средств международной помощи, а также усилении контроля за уплатой налогов и борьбе с теневой экономикой.

Контекст

В настоящее время установленный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн, что значительно ниже фактических расчетных показателей.

Инициатива направлена на постепенное приближение социальных выплат к реальному уровню стоимости жизни в Украине.

