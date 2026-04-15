"Укрпошта" знизила тарифи на пересилання документів. Скільки коштує відправлення?

"Укрпошта" запровадила нові тарифи на пересилання юридичних та особистих документів.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Гарні новини для державних установ, юристів, судів, нотаріусів і всіх, хто користується "Укрпоштою" для пересилання особливо важливих юридичних та особистих документів. Ми врахували зворотний зв'язок від клієнтів і зробили нові продукти майже вдвічі дешевшими, а також зручнішими – під будь-який запит", – розповів Смілянський.

Нові тарифи

Зокрема, нові ціни на послуги будуть такі:

"Укрпошта Документ" – буде зручним для тих, кому потрібна доставка до відділення без перевірки вкладення.

Вартість – 55 грн по Україні. Також за потреби можна додатково замовити кур'єрську доставку.

"Лист із описом вкладення" – для тих, кому важливо, щоб документи доставили особисто в руки на адресу (кур'єрська доставка), з верифікацією вмісту та отримувача.

Вартість – 72 грн замість 126 грн раніше.

Окрім того, тарифікація "Листа з описом вкладення" стала простішою:

за вагу – від 48 грн;

за опис вкладення – 24 грн (якщо оформити онлайн) або 48 грн у відділенні.

Повідомлення про вручення тепер коштує:

електронне – 24 грн,

паперове – 48 грн.

"Страхування до 500 грн вже включено в тариф, як і SMS-повідомлення. Якщо потрібно збільшити ліміт у 10 разів (до 5000 грн) – доплата лише 24 грн", – зауважив Смілянський.

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Послуги "Укрпошти"

Напередодні стало відомо, що "Укрпошта" запустила доставку в поштомати без жодних доплат і додала в застосунок нові можливості для керування відправленнями.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 1 квітня підвищила частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснили це зростанням операційних витрат – насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку роботи в умовах блекаутів.

Попереднього разу "Укрпошта" підвищувала тарифи на доставку посилок із 1 липня 2024 року.

Своєю чергою "Нова пошта" з квітня 2026 року підвищила тарифи на доставку посилок та документів.