Кабмін може частково дозволити експорт газу для стимулювання інвестицій та оздоровлення ринку, – економіст

Заборону на експорту природного газу з України під час війни потрібно переглянути з урахуванням профіциту газу та необхідності стимулювання інвестицій у його видобуток.

Таку думку економіст Олексій Кущ оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За оцінкою експерта, наразі ринок газу в Україні перебуває у стані структурного профіциту через значне скорочення попиту з боку промисловості: споживання в комерційному сегменті знизилось майже вдвічі.

Водночас обсяг приватного видобутку у першому кварталі 2026 року становить 300-330 млн кубометрів на місяць і вже трохи перевищує поточний попит у діапазоні 280-330 млн куб. м, що формує надлишок ресурсу навіть без імпорту.

За таких умов Кущ вважає доцільним частково дозволити експорт газу приватного видобутку на рівні 10-20% видобутку, що становитиме близько 300 млн куб. м на рік і може виступати інструментом балансування ринку без додаткових ризиків для енергетичної безпеки.

"У цих умовах застосування ліміту на експорт природного газу приватного видобутку в розмірі 10-20% не створить додаткових ризиків для енергетичної безпеки", – наголосив економіст.

За його даними, запаси газу у підземних сховищах перевищують минулорічні на 4,3 млрд куб. м (78%), а до початку опалювального сезону 2026/27 можуть досягти 14 млрд куб. м навіть з урахуванням експорту.

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Економіст також пропонує прив’язати експортні ліміти до рівня запасів газу за принципом "світлофора".

"Якщо запаси природного газу в підземних сховищах знаходяться в "зеленій зоні" – ліміт на експорт у розмірі 10-20% від приватного видобутку. Якщо запаси газу перейшли в "жовту зону" – призупинення експорту. А якщо запаси в "червоній зоні" – нульові ліміти на експорт газу", – пояснив він.

Водночас, за його словами, повна заборона експорту протягом тривалого часу вже має негативні наслідки для галузі, зокрема через обмеження ринку та стримування інвестицій.

"Кожний додатковий обсяг газу в умовах закритого ринку створює тиск на ціни або генерує витрати на зберігання", – зазначив Кущ.

Він додав, що навіть обмежений експорт в обсязі 20-30 млн куб. м на місяць дозволяє балансувати ціни та може забезпечити додаткові рентні надходження на рівні близько 400 млн грн щомісяця.

На думку експерта, в умовах пошкодження інфраструктури та високої капіталомісткості галузі (буріння однієї свердловини коштує близько $10 млн) доходи від експорту можуть стати ключовим джерелом фінансування відновлення та розвитку видобутку, а також забезпечити валютну виручку для зменшення залежності від імпорту енергоносіїв.

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Як повідомлялося, експорт скрапленого природного газу (LNG) зі США у березні 2026 року досяг історичного максимуму на тлі зростання попиту та перебоїв із постачанням через війну на Близькому Сході.

У березні обсяги експорту американського LNG становили 11,7 млн тонн (16,1 млрд куб м). Це перевищило попередній рекорд у 11,5 млн тонн (15,9 млрд куб м), зафіксований у грудні, і значно більше, ніж 9,94 млн тонн (13,7 млрд куб м) у лютому.