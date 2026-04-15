Львів збирається добудувати сміттєпереробний завод із новим підрядником

Львів планує найближчим часом оголосити новий тендер і добудувати сміттєпереробний завод із новим підрядником.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Відповідно до угоди Control Process мала здати готовий завод у жовтні минулого року. Але його досі немає. Кінцеву дату кілька разів переносили. Та в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу. Більше того, підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча ці роботи входять до його обов'язків", – розповів Садовий.

За його словами, це не поодинокий випадок – схожі ситуації з недобудованими об'єктами були і в Польщі.

Відтак за погодженням із Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником.

"Ми не можемо дозволити собі втрачати час і гроші громади. Йдеться про понад 30 млн євро, які вже були сплачені. Кінцевого результату немає. Що далі? У найближчий час ми оголосимо новий тендер і добудуємо завод із новим підрядником", – сказав Садовий.

Він також додав, що заяви підрядника про "рішення арбітражу FIDIC" – це неправда.

"Взагалі такого терміна, як "арбітраж FIDIC", не існує. Йдеться про рішення приватного консультанта, якого найняв і оплатив сам підрядник. Його висновки – це позиція однієї сторони, за яку Control Process заплатила понад 400 тис. євро. Таке дороговартісне "рішення" складно назвати незалежним", – наголосив Садовий.

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Що відомо про будівництво заводу

Як повідомлялося, в березні цього року львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику – компанії Control Process S.A. – повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові.

Рішення ухвалили після тривалого невиконання підрядником своїх зобов'язань за контрактом.

Як нагадали в Львівській міській раді, впродовж 2025 року підрядник неодноразово отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути.

Зокрема, підрядник:

не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику – ЛКП "Зелене місто";

не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P);

відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом;

відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи з підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Попри надані додаткові терміни для виправлення ситуації, жодне з цих порушень компанія Control Process S.A. не усунула.

у серпні 2025 року львівські депутати звернулися до голови Ради міністрів Польщі Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові.

Фінансування проєкту

Наприкінці 2024 року повідомлялося, що влада Львова візьме кредит на 840 млн грн, а кошти спрямують на добудову сміттєпереробного заводу.

У вересні того року у Львові зупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки польський підрядник – компанія Control Process SA – порушила істотні умови договору будівництва, заявляли у Львівській міськраді.

Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця року, будівельні роботи тоді були виконані на 25%.

Польська компанія Control Process SA створила кілька таких заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.

Проєкт будівництва Львівського сміттєпереробного заводу мав реалізуватися також за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).

Площа ділянки сміттєпереробного заводу – 9,66 гектарів. Загальна площа під комплексом становить майже 22 тис. квадратних метрів.