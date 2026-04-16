В Україні падає попит на дизельні авто: популярні моделі березня
У минулому місяці автопарк України поповнився 5,1 тис. автомобілів з дизельними двигунами.
Показник знизився на 8% порівняно з березнем 2025 року, повідомляє "Укравтопром".
Із загальної кількості 1,3 тис. становили нові авто (зростання на 21%), ще 3,8 тис. ‒ вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону (падіння на 14%).
ТОП-5 нових дизельних легкових авто березня:
- Renault Duster ‒ 259 од.
- Volkswagen Touareg ‒ 180 од.
- Toyota Land Cruiser Prado ‒ 151 од.
- Skoda Kodiaq ‒ 91 од.
- Volkswagen Tiguan ‒ 75 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто березня:
- Renault Megane ‒ 286 од.
- Nissan Qashqai ‒ 258 од.
- Skoda Octavia ‒ 238 од.
- Hyundai Santa Fe ‒ 209 од.
- Kia Sorento ‒ 178 од.
Нагадаємо, у березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV і PHEV). Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім того, минулого місяця в Україні зареєстрували 2021 електромобіль. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року зріс на 88%.
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