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В Україні падає попит на дизельні авто: популярні моделі березня

В Україні падає попит на дизельні авто: популярні моделі березня

У минулому місяці автопарк України поповнився 5,1 тис. автомобілів з дизельними двигунами.

Показник знизився на 8% порівняно з березнем 2025 року, повідомляє "Укравтопром".

Із загальної кількості 1,3 тис. становили нові авто (зростання на 21%), ще 3,8 тис. ‒ вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону (падіння на 14%).

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ТОП-5 нових дизельних легкових авто березня:

  1. Renault Duster ‒ 259 од.
  2. Volkswagen Touareg ‒ 180 од.
  3. Toyota Land Cruiser Prado ‒ 151 од.
  4. Skoda Kodiaq ‒ 91 од.
  5. Volkswagen Tiguan ‒ 75 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто березня:

  1. Renault Megane ‒ 286 од.
  2. Nissan Qashqai ‒ 258 од.
  3. Skoda Octavia ‒ 238 од.
  4. Hyundai Santa Fe ‒ 209 од.
  5. Kia Sorento ‒ 178 од.

Нагадаємо, у березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV і PHEV). Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, минулого місяця в Україні зареєстрували 2021 електромобіль. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року зріс на 88%.

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авто (4496) Україна (974) Volkswagen (258) Renault (86) дизель (39)
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