Кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зросла до 4,4 мільйона: де найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 лютого 2026 року в країнах Євросоюзу статус тимчасового захисту мали загалом 4,4 млн громадян України, які не виїхали з території країни через війну. Порівняно з кінцем січня 2026 року їхня кількість зросла на 22 415 осіб (+0,5%).

Про це повідомляє пресслужба Євростату.

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Найбільше отримувачів тимчасового захисту з України приймають:

Німеччини (1 267 475 осіб; 28,8% від загальної кількості в ЄС) Польщі (966 595 осіб; 22,0%) Чехії (399 630 осіб; 9,1%).

У 24 країнах ЄС зафіксовано зростання кількості осіб під тимчасовим захистом. Найбільші абсолютні прирости спостерігалися в Німеччині (+7 245; +0,6%), Чехії (+2 445; +0,6%) та Іспанії (+2 425; +0,9%).

Водночас зниження зафіксовано в Естонії (-710; -2,1%), Франції (-465; -0,9%) та Люксембурзі (-5; -0,1%).

Найвищі показники кількості осіб із тимчасовим захистом на тисячу населення зафіксовано в Чехії (36,6), Польщі (26,5) та Словаччині (26,0), тоді як середній показник по Євросоюзу становив 9,8 на тисячу осіб.

Серед усіх отримувачів тимчасового захисту в ЄС громадяни України становили понад 98,4%. Жінки дорослого віку становили 43,5%, діти ‒ 30,2%, чоловіки ‒ 26,3%.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС після 4 березня 2027 року.

У документі наголошується, що солідарність Євросоюзу з українським народом залишається незмінною, однак "має сенс підготуватися до моменту, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому та долучитися до відбудови своєї держави".

Нагадаємо, 15 липня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження дії тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу до 4 березня 2027 року.