В Україні запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу: які дозволи можна оформити?

Міністерство цифрової трансформації запустило послугу цифрового ліцензування грального бізнесу через портал "Дія". Відтепер компанії можуть отримувати ліцензії на організацію та проведення азартних ігор повністю онлайн ‒ без паперових документів і без офлайн-взаємодії з державними органами.

Про це повідомляє державне агентство "ПлейСіті".

Як це працюватиме

Послуга вже доступна для бізнесу на порталі "Дія". Процес ліцензування відбувається в єдиній цифровій системі з мінімальним впливом людського фактору.

Заяву можна сформувати в електронному кабінеті та підписати КЕП. Частина даних автоматично підтягуватиметься з державних реєстрів ‒ зокрема інформація про компанію, власників і бенефіціарів.

Розгляд заяв здійснюватиме "ПлейСіті". Рішення про видачу ліцензії або відмову заявники отримуватимуть онлайн через "Дія".

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Що це дає бізнесу:

пришвидшує отримання ліцензій;

зменшує бюрократію та ручні процеси;

запроваджує прозорі та зрозумілі правила роботи.

Які ліцензії можна оформити онлайн

Через портал "Дія" можна подати заяву на отримання ліцензії для:

організації та проведення азартних ігор у казино;

букмекерської діяльності;

залів гральних автоматів;

онлайн-покеру;

надання послуг у сфері азартних ігор (B2B).

Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті" отримає фінансування для розробки другої черги Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) через систему управління публічними інвестиціями DREAM.

Раніше Міністерство цифрової трансформації спільно з держагентством "ПлейСіті" розробило документ, який запроваджує фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.