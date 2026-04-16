В Україні запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу: які дозволи можна оформити?
Міністерство цифрової трансформації запустило послугу цифрового ліцензування грального бізнесу через портал "Дія". Відтепер компанії можуть отримувати ліцензії на організацію та проведення азартних ігор повністю онлайн ‒ без паперових документів і без офлайн-взаємодії з державними органами.
Про це повідомляє державне агентство "ПлейСіті".
Як це працюватиме
Послуга вже доступна для бізнесу на порталі "Дія". Процес ліцензування відбувається в єдиній цифровій системі з мінімальним впливом людського фактору.
Заяву можна сформувати в електронному кабінеті та підписати КЕП. Частина даних автоматично підтягуватиметься з державних реєстрів ‒ зокрема інформація про компанію, власників і бенефіціарів.
Розгляд заяв здійснюватиме "ПлейСіті". Рішення про видачу ліцензії або відмову заявники отримуватимуть онлайн через "Дія".
Що це дає бізнесу:
- пришвидшує отримання ліцензій;
- зменшує бюрократію та ручні процеси;
- запроваджує прозорі та зрозумілі правила роботи.
Які ліцензії можна оформити онлайн
Через портал "Дія" можна подати заяву на отримання ліцензії для:
- організації та проведення азартних ігор у казино;
- букмекерської діяльності;
- залів гральних автоматів;
- онлайн-покеру;
- надання послуг у сфері азартних ігор (B2B).
Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті" отримає фінансування для розробки другої черги Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) через систему управління публічними інвестиціями DREAM.
Раніше Міністерство цифрової трансформації спільно з держагентством "ПлейСіті" розробило документ, який запроваджує фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.
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