PlayCity отримає кошти на другу чергу системи онлайн-моніторингу азартних ігор через систему DREAM

Державне агентство PlayCity отримає фінансування на розробку другої черги Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) через систему управління публічними інвестиціями DREAM.

Про це повідомив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Держава повністю змінює підхід до фінансування державних цифрових проєктів та переходить на прозоре управління інвестиціями через систему DREAM", – написав Борняков.

Як це відбуватиметься

За словами Борнякова, Мінцифри оголосить про відбір проєктів та встановить чіткі критерії відбору. Процес відбору проєктів відбуватиметься прозоро через систему DREAM.

Зі свого боку PlayCity зможе подати заяву через DREAM та почати розробку другої черги Держсистеми.

Щойно проєкт пройде оцінку комісії та отримає фінансування, PlayCity одразу оголосить тендер і розпочне розробку.

"Ми вимагаємо повної прозорості від грального бізнесу, тому держава діє так само. Кожна гривня інвестицій – під відкритим контролем. Кожна транзакція гральної сфери – під онлайн-моніторингом", – наголосив Борняков.

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Як повідомлялося, уряд повністю змінив механізм фінансування державних цифрових послуг та реєстрів, запровадивши прозорий відбір проєктів через систему управління публічними інвестиціями DREAM.

Що таке система DREAM

DREAM – це державна цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням, яка створює цифровий шлях для всіх проєктів відбудови, відновлення та розвитку і забезпечує їх прозору та ефективну реалізацію на національному, регіональному та місцевому рівнях. DREAM збирає, упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу, впроваджуючи найвищі стандарти прозорості та підзвітності. Будь-хто в будь-якому місці може контролювати результативність реалізації проєкту та використовувати цю інформацію для зменшення ризиків, створення точної звітності та покращення загальної ефективності проєкту.

Гральний бізнес в Україні

На початку березня стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має запропонувати Кабінету Міністрів зміни до Податкового кодексу, які мають на меті зробити систему оподаткування грального бізнесу зрозумілішою та прозорішою.

У січні 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Це дозволить контролювати роботу легального грального бізнесу в режимі реального часу.

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.