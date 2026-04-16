Земля у власності не весь рік: як розрахувати мінімальне податкове зобов’язання, ‒ роз’яснення Мінфіну

При розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) ключовим фактором є фактичний період володіння або користування земельною ділянкою.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби з посиланням на роз’яснення Мінфіну.

"Якщо протягом календарного року ділянка переходить від одного власника чи користувача до іншого (зокрема, на умовах оренди, суборенди чи емфітевзису), МПЗ розподіляється між ними пропорційно часу користування", ‒ зазначили у відомстві.

Зокрема:

попередній землекористувач сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця припинення права користування;

новий користувач сплачує МПЗ починаючи з місяця набуття права на ділянку.

При цьому сума МПЗ включається до загального податкового зобов’язання кожного платника окремо, пропорційно фактичному періоду користування землею.

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Таким чином, мінімальний річний розмір МПЗ, визначений Податковим кодексом, коригується залежно від кількості місяців фактичного використання ділянки. Це дозволяє більш точно розподіляти податкове навантаження між платниками та уникати нарахувань за періоди, коли земля не перебувала у їх користуванні.

Відповідно до Податкового кодексу мінімальний річний розмір МПЗ становить:

не менше 700 грн за 1 гектар загалом;

не менше 1400 грн за 1 гектар для ділянок, де частка ріллі перевищує 50%.

Як повідомлялося, у березні середня ціна землі сільськогосподарського призначення в Україні становила 77,153 тис. грн за гектар, що на 10,6% більше порівняно з попереднім місяцем (69,78 тис. грн).

Попри зростання, вартість землі не сягнула рекордного рівня воєнного періоду – 95,768 тис. грн за гектар, зафіксованого у січні 2026 року.

Нагадаємо, Державний земельний банк включено до державної програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Це дозволить підготувати до безпечного використання 7 тис. га державних ділянок у Харківській, Херсонській та Чернігівській областях і надалі виставити їх на прозорі онлайн-аукціони для аграріїв.