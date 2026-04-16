Ексімбанк США виділить $300 мільйонів на нове обладнання для "Нафтогазу", – Свириденко

Експортно-імпортний банк США (Export–Import Bank of the United States) профінансує закупівлю нового американського обладнання для українського "Нафтогазу" на $300 мільйонів.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі із президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем.

"Домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для "Нафтогазу" на суму $300 млн. Це дозволить відновити зруйновані російськими атаками об’єкти газовидобутку", – повідомила очільниця уряду.

Вона додала, що на зустрічі також обговорювались можливості фінансування ширшої програми модернізації енергетичного сектору обсягом понад $1 млрд.

"Крім того, розглянули можливість створення механізму підтримки постачання американського LNG до України на умовах фінансування, співставних із ринковими умовами Єврозони", – повідомила Свириденко.

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Вона нагадала, що для проходження опалювального сезону 2025-2026 років "Нафтогаз" імпортував рекордні 900 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (СПГ, LNG).

"Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямку", – зауважила прем'єр-міністерка.

Свириденко додала, що також обговорила з керівництвом Ексімбанку США формати фінансування закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, ще у квітні 2024 року Експортно-імпортний банк США затвердив рішення про виділення кредиту на закупівлю 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec для оновлення парку "Укрзалізниці". Обсяг фінансування становитиме $156 млн на термін 15 років, повідомляли в українській залізничній компанії.

Що відомо про американські тепловози для "Укрзалізниці"?

Ще у лютому 2018 року "Укрзалізниця" і GE Тransportation підписали рамкову угоду вартістю близько $1 млрд про 15-річне партнерство з оновлення та модернізації рухомого складу українських залізниць. Вона передбачала постачання близько 225 локомотивів General Electric серії Evolution (з 2019 року компанія перейшла під контроль Wabtec) до 2034 року і їх довгострокове технічне обслуговування.

За першим контрактом вартістю $140 млн (з ПДВ) "Укрзалізниця" отримала 30 тепловозів. Фінансування тоді надав державний "Укрексімбанк".

У 2020 році "Укрзалізниця" планувала придбати ще 40 локомотивів General Electric, розповідав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Але цього так і не відбулось.

У 2021 році в рамках візиту в США президент Володимир Зеленський представив план трансформації України, до якого увійшло понад 80 проектів на загальну суму $277 млрд. В рамках цього плану влада України сподівалася залучити у США кредит на суму $10 млрд для фінансуваннязакупівлі локомотивів General Electric для "Укрзалізниці".