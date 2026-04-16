Підприємства України торік збільшили доподатковий прибуток на 17%, – Держстат

Підприємства та організації України за минулий рік збільшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 17% – до 958,4 млрд грн порівняно з 819,8 млрд грн у 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у 2025 році підприємства України, які спрацювали рентабельно, отримали 1,24 трлн грн прибутку, що на 3,1% менше, ніж в 2024 році.

Водночас збитки підприємств, які спрацювали з негативним фінансовим результатом, торік збільшилися на 9,8% порівняно з попереднім роком – до 286,2 млрд грн.

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Очікування бізнесу

Раніше національний банк України повідомив, що в першому кварталі 2026 року бізнес очікував пожвавлення ділової активності протягом наступних 12 місяців. Респонденти опитування прогнозували зростання виробництва товарів і послуг та покращили оцінки перспектив розвитку власних підприємств.

Водночас інфляційні очікування залишилися без змін, тоді як курсові очікування дещо погіршилися.

Нагадаємо, бізнес в Україні вберезні повернувся до позитивних оцінок результатів власної економічної діяльності, покращивши їх як у місячному, так і в річному вимірі. Як свідчить індекс очікувань ділової активності НБУ, вперше з травня 2025 року оптимістичні оцінки зафіксовано в усіх опитаних секторах економіки.

Також повідомлялося, що в Україні станом на 1 квітня цього року було зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб-підприємців порівняно з 1 781 972 станом на 1 січня.