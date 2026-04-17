Логістичні проблеми: в українських портах виникли черги через активний експорт кукурудзи

В українських морських портах спостерігається перевантаження зернових терміналів, що створює ризики зриву строків виконання контрактів.

Про це повідомляють аналітики UkrAgroConsult з посиланням на Spike Brokers.

За останній тиждень у портах значно зросло накопичення кукурудзи. Через великий потік вантажів логістична система працює на межі своїх можливостей. У результаті утворюються черги автотранспорту, а швидкість вивантаження зерна знижується.

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Від початку квітня Україна вже експортувала понад 816 тис. тонн кукурудзи. Основними покупцями стали Туреччина та Італія, а також низка інших європейських і середземноморських країн, зокрема Іспанія, Нідерланди, Туніс і Бельгія.

Водночас надлишок зерна в портах і труднощі з його відвантаженням чинять тиск на ціни. За останній тиждень експортні котирування кукурудзи знизилися приблизно на $2 за тонну. Попри це, стабільний попит з боку європейських імпортерів частково стримує падіння цін.

Експерти зазначають, що подальші темпи експорту значною мірою залежатимуть від того, наскільки швидко вдасться усунути логістичні "вузькі місця" в портах.

Як повідомлялося, Україна у 2026/27 маркетинговому році планує збільшити площі під соняшником і ріпаком за рахунок скорочення посівів сої, проте загальна площа під олійними культурами за умови сприятливої весняної погоди залишиться стабільною.

У щорічному огляді прогнозується, що виробництво соняшнику зросте до 12,8 млн тонн, або на 16% у річному вимірі, ріпаку ‒ до 4 млн тонн, або на 25 відсотків, тоді як виробництво сої знизиться до 4,7 млн тонн, або на 5%.

Нагадаємо, на внутрішньому ринку України фіксується стрімке зростання цін на соняшник, яке випереджає подорожчання соняшникової олії. Це, своєю чергою, призводить до зниження маржинальності переробки.