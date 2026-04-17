Український бізнес все рідше підтримує ветеранів: програми реінтеграції скоротилися до 30%

Частка компаній, що допомагають ветеранам повертатися до професійної діяльності, за рік скоротилася з 43% до 30%, тоді як кількість роботодавців, які взагалі не працюють з напрямом інклюзивності, зросла на 8% і досягла 34,9%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дослідження "Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік", проведеного рекрутинговою компанією GRC.ua.

"Як показало дослідження, лише 30% компаній здійснюють заходи з реінтеграції військових у професійне життя. Рік тому цей показник був значно більшим – 43%. Частка роботодавців, які не працюють із напрямком інклюзивності взагалі, зросла за рік на 8 відсоткових пунктів і сягнула показника 34,9%", – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, такі дані виглядають суперечливими й виходять за межі логіки бізнесу.

"Більш ніж півтора мільйона потенційних кандидатів, які поступово повертаються до цивільного життя, – це масштабний кадровий резерв, що потребує системної інтеграції. Адже реінтеграція військових у професійне життя може стати одним із найбільш дієвих рішень проблеми дефіциту кадрів. Управління ризиками, лідерство в кризових умовах, здатність працювати в команді під тиском – це ті компетенції, які високо цінуються бізнесом", – підкреслили в GRC.ua.

За офіційною інформацією, кількість ветеранів в Україні становить 1,56 млн осіб. Водночас лише 18,6% роботодавців мають програми підтримки ветеранів. Ще 30% планують їх упровадити, проте поки не вживають жодних практичних кроків.

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Компанії, які вже реалізують такі програми, переважно зосереджуються на створенні інклюзивного робочого середовища, наданні медичного страхування, організації навчальних програм для рескілінгу й апскілінгу, а також на можливості санаторно-курортного лікування.

Підготовка внутрішніх команд залишається критично важливою. Лише 36% роботодавців проводять навчання керівників і співробітників щодо взаємодії з ветеранами, тоді як майже 42% не організовують такого навчання взагалі. У результаті навіть саме працевлаштування не завжди гарантує повноцінну інтеграцію, а ризик емоційного вигорання зростає.

Аналітики наголошують, що реінтеграція ветеранів може виконувати одночасно дві важливі функції. По-перше, вона знижує соціальну напругу та сприяє стабільності в суспільстві. По-друге, вона розширює кадрову базу бізнесу в умовах, коли кожен кваліфікований працівник має особливу цінність.

"Кадровий голод найближчими роками не зникне. Але частина відповіді на нього вже існує. Питання полягає не в нестачі ресурсу, а в швидкості управлінських рішень. Компанії, які першими системно інтегрують ветеранів у свої стратегії, отримають конкурентну перевагу. Ті, хто зволікає, ризикують опинитися в ситуації, коли вакансії відкриті, а потенціал країни не реалізується на повну", – підсумували в GRC.ua.

Нагадаємо, Державна податкова служба за підтримки Мінветеранів запровадила новий сервіс – податковий супровід ветеранського бізнесу. Йдеться про індивідуальну підтримку ветеранів на всіх етапах ведення підприємницької діяльності, яка найближчим часом стане доступною в усіх Офісах податкових консультантів у 20 регіонах.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни та станом на початок 2026 року понад 4 тис. ветеранських підприємств отримали більш як 2 млрд грн безповоротної допомоги в межах грантових програм, що діють в Україні.