Український бізнес все рідше підтримує ветеранів: програми реінтеграції скоротилися до 30%
Частка компаній, що допомагають ветеранам повертатися до професійної діяльності, за рік скоротилася з 43% до 30%, тоді як кількість роботодавців, які взагалі не працюють з напрямом інклюзивності, зросла на 8% і досягла 34,9%.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дослідження "Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік", проведеного рекрутинговою компанією GRC.ua.
"Як показало дослідження, лише 30% компаній здійснюють заходи з реінтеграції військових у професійне життя. Рік тому цей показник був значно більшим – 43%. Частка роботодавців, які не працюють із напрямком інклюзивності взагалі, зросла за рік на 8 відсоткових пунктів і сягнула показника 34,9%", – йдеться у звіті.
На думку аналітиків, такі дані виглядають суперечливими й виходять за межі логіки бізнесу.
"Більш ніж півтора мільйона потенційних кандидатів, які поступово повертаються до цивільного життя, – це масштабний кадровий резерв, що потребує системної інтеграції. Адже реінтеграція військових у професійне життя може стати одним із найбільш дієвих рішень проблеми дефіциту кадрів. Управління ризиками, лідерство в кризових умовах, здатність працювати в команді під тиском – це ті компетенції, які високо цінуються бізнесом", – підкреслили в GRC.ua.
За офіційною інформацією, кількість ветеранів в Україні становить 1,56 млн осіб. Водночас лише 18,6% роботодавців мають програми підтримки ветеранів. Ще 30% планують їх упровадити, проте поки не вживають жодних практичних кроків.
Компанії, які вже реалізують такі програми, переважно зосереджуються на створенні інклюзивного робочого середовища, наданні медичного страхування, організації навчальних програм для рескілінгу й апскілінгу, а також на можливості санаторно-курортного лікування.
Підготовка внутрішніх команд залишається критично важливою. Лише 36% роботодавців проводять навчання керівників і співробітників щодо взаємодії з ветеранами, тоді як майже 42% не організовують такого навчання взагалі. У результаті навіть саме працевлаштування не завжди гарантує повноцінну інтеграцію, а ризик емоційного вигорання зростає.
Аналітики наголошують, що реінтеграція ветеранів може виконувати одночасно дві важливі функції. По-перше, вона знижує соціальну напругу та сприяє стабільності в суспільстві. По-друге, вона розширює кадрову базу бізнесу в умовах, коли кожен кваліфікований працівник має особливу цінність.
"Кадровий голод найближчими роками не зникне. Але частина відповіді на нього вже існує. Питання полягає не в нестачі ресурсу, а в швидкості управлінських рішень. Компанії, які першими системно інтегрують ветеранів у свої стратегії, отримають конкурентну перевагу. Ті, хто зволікає, ризикують опинитися в ситуації, коли вакансії відкриті, а потенціал країни не реалізується на повну", – підсумували в GRC.ua.
Нагадаємо, Державна податкова служба за підтримки Мінветеранів запровадила новий сервіс – податковий супровід ветеранського бізнесу. Йдеться про індивідуальну підтримку ветеранів на всіх етапах ведення підприємницької діяльності, яка найближчим часом стане доступною в усіх Офісах податкових консультантів у 20 регіонах.
Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни та станом на початок 2026 року понад 4 тис. ветеранських підприємств отримали більш як 2 млрд грн безповоротної допомоги в межах грантових програм, що діють в Україні.
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