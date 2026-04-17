"Доходів недостатньо, щоб покрити вартість пального": перші авіакомпанії офіційно скасовують рейси через війну в Ірані

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що змушена зупинити польоти 27 літаків, ставши першим великим перевізником, який пішов на такий крок. Водночас британська easyJet попередила, що кількість бронювань відстає від показників минулого року.

Про це повідомляє Independent.

Аналітики прогнозують подальше скорочення кількості рейсів, виведення літаків з експлуатації та запровадження додаткових зборів, оскільки ринок оцінює фінансові результати авіакомпаній і вплив війни в Ірані на нестабільну прибутковість галузі.

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Акції easyJet падали до 9%, папери Ryanair знизилися на 6%, тоді як Wizz Air і Lufthansa втратили близько 3% кожна.

Керівник авіаційного напряму Goodbody Дадлі Шенлі заявив, що авіакомпаніям доведеться переглянути прогнози прибутків, оскільки слабші темпи бронювань і зниження рентабельності посилюють обережність інвесторів.

Нігерійські авіаперевізники попередили, що можуть припинити польоти вже з понеділка, якщо ціни на пальне, які зросли приблизно на 270% з кінця лютого, не знизяться.

"Наразі доходів авіакомпаній недостатньо, щоб покрити вартість хоча б пального", – заявили представники авіакомпаній Нігерії.

За їх словами, наразі складно прогнозувати попит у другій половині 2026 року, оскільки пасажири обережно реагують на ризики туристичних потрясінь і зростання цін.

Представник easyJet Джарвіс повідомив, що бронювання на квартал липень-вересень наразі заповнені лише на 30%, тоді як рівень завантаження рейсів залишається невизначеним.

"Це залежатиме від того, яким буде ринок наприкінці літа, і, очевидно, що станеться з конфліктом протягом наступного тижня чи двох", – додав Джервіс.

Нагадаємо, цього тижня голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Європа має приблизно шість тижнів запасів реактивного пального та попередив про можливі скасування авіарейсів уже найближчим часом, якщо постачання нафти залишатиметься заблокованим через війну в Ірані.

10 квітня галузева організація ACI Europe повідомила, що європейські аеропорти можуть уже за три тижні зіткнутися із системним дефіцитом авіаційного пального, якщо Ормузька протока не буде відкрита.