Електронні ключі від податкової: за квартал видано понад 238 тисяч сертифікатів

Упродовж першого кварталу цього року понад 86 тис. платників скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС. Загалом їм безоплатно видали 238,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Переважну частину становлять користувачі , які обирають онлайн-сервіси за їхню швидкість та комфорт:

Фізичні особи: 46,2 тис. громадян отримали 94,6 тис. сертифікатів.

Юридичні особи: 39,9 тис. компаній оформили 143,8 тис. сертифікатів для подання звітності, укладання договорів та проведення інших операцій.

Зростає і популярність сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Ним скористалися 36,4 тис. платників, що дало змогу автоматично створити майже 115 тис. нових сертифікатів без відвідування податкової.

Від початку роботи сервісу податкова уже видала понад 15,7 млн електронних сертифікатів.

В разі відсутності електронного підпису або завершення терміну його дії, отримати новий можна, виконавши чотири етапи:

Переглянути правила та умови надання послуг у розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг". Підготувати необхідні документи. Відвідати пункт реєстрації з оригіналами документів. При наявності паспорта у "Дії" (версія 2.0+) ідентифікацію можна пройти через смартфон за допомогою функції "Шеринг". Взяти з собою носій для запису ключа ‒ захищений носій, флешку чи інший пристрій.

Якщо строк дії ключа наближається до завершення, його можна оновити онлайн протягом кількох хвилин.

Умови для дистанційного продовження:

Персональні дані (ПІБ, адреса тощо) залишилися актуальними.

Ключ ще чинний.

Користувач пам’ятаєте пароль до нього.

Водночас онлайн-оновлення недоступне для сертифікатів, створених з використанням алгоритмів RSA або ECDSA, а також тих, чиї ключі зберігаються у "Хмарному сховищі" КНЕДП ДПС.

Як повідомлялося, в першому кварталі 2026 року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету становили майже 160,7 млрд грн, що на 18,1% перевищує показник за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн). Найбільшу частку цих надходжень традиційно забезпечує столиця ‒ 38,3 млрд грн.

У січні-березні 2026 року власники нерухомості перерахували до бюджету 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок), що на 14,5% перевищує показник за аналогічний період попереднього року.