В Україні відібрали перші громади для модернізації водопостачання. Що передбачено?

В Україні відібрали перші пілотні громади для впровадження сучасних підходів у сфері водопостачання та водовідведення в межах програми EU4Green Recovery East (EU4GRE).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Зокрема, для проведення технічної оцінки очисних споруд визначено три комунальні підприємства:

КП "Пустомитиводоканал",

КП "Дрогобичводоканал",

КП "Кременчукводоканал".

Що заплановано

Як повідомляється, в цих громадах проведуть комплексний аналіз роботи систем водовідведення, роботи включатимуть:

аналіз процесів очищення стічних вод,

оцінку енергоспоживання та можливостей його оптимізації,

аналіз управління осадами,

оцінку технічного стану інфраструктури.

Подальші кроки

За результатами аналізу громади отримають "дорожні карти" модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки.

"Це перший етап технічної допомоги, який має ширшу мету – впровадження євроінтеграційного законодавства та практик у сфері водопостачання і водовідведення. Обрані міста стануть показовими кейсами з можливістю масштабування цих рішень на інші громади", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

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Захист водопостачання

Як повідомлялося, напередодні уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів для захисту критичної системи водопостачання. Йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд і ключових елементів інфраструктури.

На початку березні 2026 року президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія обрала чергові цілі для нових масованих атак на Україну, серед яких системи водопостачання, щоб спровокувати проблеми саме з водою.

Тарифи на воду

У лютому стало відомо, що Верховна Рада передала органам місцевого самоврядування повноваження зі встановлення тарифів на воду та водовідведення. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану плюс один рік.

Наприкінці грудня минулого року повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ініціюватиме міжвідомчу нараду для пошуку джерел компенсації водоканалам різниці між встановленими тарифами для населення та їх собівартістю.

Раніше Кабінет Міністрів звернувся до НКРЕКП із закликом не ухвалювати рішення про підвищення тарифів водоканалів для населення. Натомість прем’єр-міністерка Юлія Свириденко запропонувала "знайти спільне рішення", яке збалансує інтереси споживачів і потреби водоканалів, як не мають заходити в борги.

Нагадаємо, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.