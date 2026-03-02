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Інфраструктура, логістика та водопостачання: РФ готує нову хвилю масованих атак по Україні, - Зеленський
Росія обрала чергові цілі для нових масованих атак на Україну, серед яких системи водопостачання, щоб спровокувати проблеми саме з водою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.
Нові атаки
"Росія готує нову хвилю, битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що громади повинні зосередитися над цим викликом.
Потрібно більше ракет для ППО
"Ми повинні отримати більше ракет для протиповітряної оборони", — додав він.
Топ коментарі
+16 Roman Stambul
показати весь коментар02.03.2026 13:39 Відповісти Посилання
+12 CrossFirenko
показати весь коментар02.03.2026 13:39 Відповісти Посилання
+12 Sergey #606813
показати весь коментар02.03.2026 13:39 Відповісти Посилання
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Очевидно, кожна громада повинна самостійно придбати батарею Петріотів для власного захисту. Звісно, перед тим заплативши податки на утримання зелених трутнів-мародерів.
Це ж нада бути там ідійотом!!!
Але підвищення тарифів не уникнути ,на відновлення