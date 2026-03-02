Інфраструктура, логістика та водопостачання: РФ готує нову хвилю масованих атак по Україні, - Зеленський

Росія обрала чергові цілі для нових масованих атак на Україну, серед яких системи водопостачання, щоб спровокувати проблеми саме з водою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

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Нові атаки

"Росія готує нову хвилю, битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що громади повинні зосередитися над цим викликом.

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Потрібно більше ракет для ППО

"Ми повинні отримати більше ракет для протиповітряної оборони", — додав він.