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Новини Обстріли України
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Інфраструктура, логістика та водопостачання: РФ готує нову хвилю масованих атак по Україні, - Зеленський

Зеленський про нові атаки РФ

Росія обрала чергові цілі для нових масованих атак на Україну, серед яких системи водопостачання, щоб спровокувати проблеми саме з водою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

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Нові атаки

"Росія готує нову хвилю, битиме по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що громади повинні зосередитися над цим викликом.

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Потрібно більше ракет для ППО

"Ми повинні отримати більше ракет для протиповітряної оборони", — додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) водопостачання (899) логістика (133)
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Топ коментарі
+16
Як там з блекаутом на мацкве....Чи туди тільки тваи двушечки долетають....балабол зелений
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02.03.2026 13:39 Відповісти
+12
А що сиднем сидиш? Знеси нам черговий Золотий План Перемоги.
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02.03.2026 13:39 Відповісти
+12
Хвиля масованої атаки на москву буде? Ти влаштувався статистом?
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02.03.2026 13:39 Відповісти
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Укажіть ще куди вони будуть бити. Ліпше займатися ділом підготувати все для захисту, а не каркать постійно що нам чекати
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02.03.2026 13:38 Відповісти
Як там з блекаутом на мацкве....Чи туди тільки тваи двушечки долетають....балабол зелений
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02.03.2026 13:39 Відповісти
А що сиднем сидиш? Знеси нам черговий Золотий План Перемоги.
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02.03.2026 13:39 Відповісти
І це все завдяки знятим мінам на Чонгарі і асфальту до раші.
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02.03.2026 13:39 Відповісти
Хвиля масованої атаки на москву буде? Ти влаштувався статистом?
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02.03.2026 13:39 Відповісти
Шо ти кожний день лякаєш - тошнотік
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02.03.2026 13:39 Відповісти
а ти що готуєш, виродок йбаний.
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02.03.2026 13:40 Відповісти
Як добре, що в нас є Потужний, з ним і три рівня захисту не потрібні...
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02.03.2026 13:41 Відповісти
Мо', кацапів потужно "двушечкою" накрить?
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02.03.2026 13:44 Відповісти
Зеленський наголосив, що громади повинні зосередитися над цим викликом. Джерело: https://censor.net/ua/n3603128

Очевидно, кожна громада повинна самостійно придбати батарею Петріотів для власного захисту. Звісно, перед тим заплативши податки на утримання зелених трутнів-мародерів.
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02.03.2026 13:51 Відповісти
Бубочка ще восени надав московитам список критичних об'єктів, "по яким не можна бити".
Це ж нада бути там ідійотом!!!
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02.03.2026 13:52 Відповісти
А вы им решили пару бочек с бензином спалить в Новороссийске чтобы немного взбодрить?) а то давненько не прилетело по Киеву масштабно.
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02.03.2026 13:58 Відповісти
Для масштабного прильоту по Києву русні потрібен 1 (один) "валдай" (безкоштовно).
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02.03.2026 14:16 Відповісти
Можливо так , можливо ні...
Але підвищення тарифів не уникнути ,на відновлення
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02.03.2026 14:50 Відповісти
 
 