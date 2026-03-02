1 249 16
Инфраструктура, логистика и водоснабжение: РФ готовит новую волну массированных атак по Украине, - Зеленский
Россия выбрала очередные цели для новых массированных атак на Украину, среди которых системы водоснабжения, чтобы спровоцировать проблемы именно с водой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.
Новые атаки
"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом.
Нужно больше ракет для ПВО
"Мы должны получить больше ракет для противовоздушной обороны", - добавил он.
Очевидно, кожна громада повинна самостійно придбати батарею Петріотів для власного захисту. Звісно, перед тим заплативши податки на утримання зелених трутнів-мародерів.
Це ж нада бути там ідійотом!!!
Але підвищення тарифів не уникнути ,на відновлення