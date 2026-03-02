РУС
Инфраструктура, логистика и водоснабжение: РФ готовит новую волну массированных атак по Украине, - Зеленский

Зеленский о новых атаках РФ

Россия выбрала очередные цели для новых массированных атак на Украину, среди которых системы водоснабжения, чтобы спровоцировать проблемы именно с водой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Новые атаки

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов

Нужно больше ракет для ПВО

"Мы должны получить больше ракет для противовоздушной обороны", - добавил он.

Як там з блекаутом на мацкве....Чи туди тільки тваи двушечки долетають....балабол зелений
+9
І це все завдяки знятим мінам на Чонгарі і асфальту до раші.
А що сиднем сидиш? Знеси нам черговий Золотий План Перемоги.
Укажіть ще куди вони будуть бити. Ліпше займатися ділом підготувати все для захисту, а не каркать постійно що нам чекати
Як там з блекаутом на мацкве....Чи туди тільки тваи двушечки долетають....балабол зелений
А що сиднем сидиш? Знеси нам черговий Золотий План Перемоги.
І це все завдяки знятим мінам на Чонгарі і асфальту до раші.
Хвиля масованої атаки на москву буде? Ти влаштувався статистом?
Шо ти кожний день лякаєш - тошнотік
а ти що готуєш, виродок йбаний.
Як добре, що в нас є Потужний, з ним і три рівня захисту не потрібні...
Мо', кацапів потужно "двушечкою" накрить?
Очевидно, кожна громада повинна самостійно придбати батарею Петріотів для власного захисту. Звісно, перед тим заплативши податки на утримання зелених трутнів-мародерів.
Бубочка ще восени надав московитам список критичних об'єктів, "по яким не можна бити".
Це ж нада бути там ідійотом!!!
А вы им решили пару бочек с бензином спалить в Новороссийске чтобы немного взбодрить?) а то давненько не прилетело по Киеву масштабно.
Для масштабного прильоту по Києву русні потрібен 1 (один) "валдай" (безкоштовно).
Оманський ZеЛевітан
трамп, ***** ему дроном по башке
Можливо так , можливо ні...
Але підвищення тарифів не уникнути ,на відновлення
