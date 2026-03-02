Инфраструктура, логистика и водоснабжение: РФ готовит новую волну массированных атак по Украине, - Зеленский

Россия выбрала очередные цели для новых массированных атак на Украину, среди которых системы водоснабжения, чтобы спровоцировать проблемы именно с водой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Новые атаки

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом.

Нужно больше ракет для ПВО

"Мы должны получить больше ракет для противовоздушной обороны", - добавил он.