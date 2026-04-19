Банки України очікують зростання обсягу коштів клієнтів у другому кварталі, – опитування НБУ

Банки в Україні очікують зростання обсягів та вартості фондування після того, як у першому кварталі цього року обсяг фондування в цілому знизився, а середня вартість зобов'язань – зросла, передусім за коштами домогосподарств.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатами Опитування про банківське фондування за перший квартал.

Як повідомляється, в першому кварталі зменшився обсяг коштів корпорацій, як за аналогчний період торік, натомість обсяг коштів домогосподарств дещо збільшився.

У другому кварталі банки очікують збільшення обсягу зобов'язань загалом, зокрема залучень із боку населення та бізнесу, а також обсягу оптового фондування.

Майже третина банків за часткою в активах очікує залучити оптове фондування в другому кварталі.

Також зросла частка тих, хто хоче отримати оптові депозити впродовж року. Як і раніше, йдеться про фінансування для проєктів відновлення від Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій.

Окрім того, в першому кварталі середня вартість фондування зросла, передусім коштів населення, натомість вартість коштів бізнесу дещо знизилася, а ціна оптового фондування не змінилася.

Натомість у другому кварталі банки очікують підвищення вартості запозичень загалом за рахунок ставок як за депозитами бізнесу, так і населення. Водночас ціна оптових коштів не зміниться.

Частка фондування в іноземній валюті збільшилася, однак у другому кварталі банки очікують її зниження.

Зазначається, що четвертий квартал поспіль банки повідомили про зростання строковості фондування і спрогнозували, що в наступні 12 місяців вона надалі збільшуватиметься.

Більшість банків повідомила, що загальний обсяг капіталу за останній рік зріс. Водночас уперше з кінця 2024 року вони зафіксували зменшення вартості капіталу за останні 12 місяців і очікують на подальше зниження.

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Банківська система

Як повідомлялося, раніше в квітні Національний банк України для підвищення стабільності та надійності платіжної інфраструктури оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

На початку квітня НБУ оновив правила відкритого банкінгу, спростивши процедуру ініціювання платежів. Зокрема, регулятор зменшив кількість обов’язкових реквізитів, які мають зазначати користувачі.

У березні повідомлялося, що Національний банк України збирається посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу. Для цього Нацбанк планує врегулювати питання щодо строків та періодичності проведення контролю якості банкнот гривні, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків.