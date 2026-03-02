НБУ збирається посилити контроль за якістю готівки в обігу

Національний банк України збирається посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу.

Як ідеться в повідомленні НБУ, для цього Нацбанк планує врегулювати питання щодо строків та періодичності проведення контролю якості банкнот гривні, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків.

Для чого це потрібно

Як зазнаяили в Нацбанку, це сприятиме:

системній оцінці стану готівки в обігу;

оперативному реагуванню на динаміку зміни зношеності банкнот у розрізі номіналів.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про здійснення контролю якості банкнот, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків", що пропонується для обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 12 березня 2026 року включно.

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Як повідомлялося, з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років вилучаються з обігу та замінюються на відповідні обігові монети.

Це пояснюєтьсятим, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн практично зникли з роздрібної торгівлі – громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 року, тож більшість із тих, що ще залишалися в обігу, вже сильно зношені.

Поступове вилучення цих банкнот банками України, уповноваженими банками та Національним банком триває вже майже шість років.

Наразі в готівковому обігу України перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їх у належному стані, Національний банк щороку докарбовує близько 30 млн таких монет, частину з яких у перспективі планується замінити шагами.

Загалом в обігу знаходиться понад 14 млрд монет різних номіналів, з яких 50-копійчані становлять півтора мільярда. Щороку Нацбанк виготовляє додатково від 20 до 30 млн монет цього номіналу для забезпечення необхідної якості та кількості в обігу.

Також повідомлялося, що Національний банк з 25 лютого ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 грн. На зворотному боці цих банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". Всі інші елементи дизайну та захисні ознаки повністю відповідають банкнотам номіналом 200 грн зразка 2019 року, які вже перебувають в обігу.