OnlyFans після смерті власника веде переговори про продаж частини акцій. Компанію оцінюють у $3 мільярди

Платформа для дорослого контенту OnlyFans веде переговори щодо продажу міноритарного пакету акцій компанії Architect Capital. Вартість OnlyFans оцінюється в понад $3 млрд.

Як пише Bloomberg із посиланям на джерела, угода, яка може бути укладена вже наступного місяця, передбачає придбання фондом Architect із Сан-Франциско менше 20% бізнесу, яким керує британська Fenix ​​International Ltd.

Продати частку компанії запропонували після смерті в березні цього року власника OnlyFans Леоніда Радвінського. Акції компанії належать його сімейному трасту.

Як повідомляється, у рамках угоди Architect співпрацюватиме з OnlyFans над розробкою нових фінансових послуг та продуктів для творців платформи.

Продаж частини бізнесу

OnlyFans вивчає можливість продажу частини свого бізнесу щонайменше рік, але її зв'язок із секс-бізнесом звузив коло потенційних інвесторів, які стурбовані репутаційними ризиками та регуляторним контролем.

Радвінський вів переговори про продаж 60% акцій OnlyFans за оцінки сайту в близько $5,5 млрд.

За словами джерела, зараз запропонована оцінка є знижкою через відсутність контрольного пакету акцій. Architect фінансуватиме запропоновану угоду шляхом об'єднання капіталу від зовнішніх інвесторів через спеціальну цільову компанію.

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Фінансові результати

OnlyFans бере 20% комісію з більшості підписок та контенту, що продається на платформі.

У 2024 році компанія повідомила про понад 4,6 млн облікових записів авторів та близько 377 млн шанувальників, що принесло дохід у розмірі $1,4 млрд.

Радвінський виплатив собі близько $1,8 млрд дивідендів із платформи з 2021 року.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року Fenix International, лондонська компанія-оператор сервісу OnlyFans, виплатила Радвінському $701 млн дивідендів. Із цієї суми $497 млн припало на звичайні дивіденди, ще $204 млн Радвінський отрима п'ятьма траншами після звітної дати.

У жовтні стало відомо, що платформа OnlyFans стала світовим лідером за виручкою на одного працівника $37,6 млн.