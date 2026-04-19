Митні надходження до бюджету України з початку року зросли на 30%. ІНФОГРАФІКА

До державного бюджету України в першому кварталі цього року було спрямовано 199,2 млрд грн – на 30,3% або на 46,35 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період торік.

Як повідомили в Державній митній службі, за перші три місяці року митні платежі сплатили 39,3 тис. платників.

Кількість осіб, які сплачували податки знизилась порівняно з аналогічним періодом минулого року (46,7 тис.), проте загальний обсяг надходжень зріс.

Хто забезпечує надходження

Більшу частку надходжень забезпечують великі компанії: лише 1,3 тис. платників – 5,8% від загальної кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності які перебувають на обліку в митних органах – сформували 79,2% усіх митних надходжень кварталу.

Водночас майже 12,9 тис. компаній малого та середнього бізнесу сплатили до 1 млн грн кожен – загалом майже 4 млрд грн (1,9% від загального обсягу).

Ще близько 7,7 тис. підприємств внесли від 1 до 20 млн грн. до бюджету.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що переробна промисловість і торгівля забезпечили понад 34% усіх надходжень до зведеного бюджету України за січень-березень 2026 року.

До того стало відомо, що за підсумками січня-березня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 132,8 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету України в березні 2026 року отримав 267,7 млрд грн. Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,9% (+3,1 млрд грн), Державною митною службою – 108,8% (+6,4 млрд грн).