Кількість біженців у Євросоюзі за рік зменшилася на 20%, – Welt

У державах-членах Європейського Союзу, а також у Норвегії та Швейцарії за перші три місяці 2026 року було на 18% менше заяв від шукачів притулку, ніж за аналогічний період торік.

Про це пише німецьке видання Welt із посиланням на конфіденційний звіт Європейської Комісії, передає Liga.net.

Як повідомляється, за перший квартал було подано загалом 173 082 заяв про надання притулку. Найбільше – у Франції (34 643), Іспанії (32 630) та Італії (32 602). У Німеччині кількість заявників зменшилася на 23%.

У кінці списку – Угорщина (26) та Словаччина (35). Ці країни пропускають мігрантів до інших держав, але умови перебування для біженців у самих цих країнах – найменш привабливі.

Основною причиною того, що кількість заяв у Німеччині скоротилася, стала менша кількість звернень від громадян України та Сирії.

Серед інших причин – жорсткіша політика ЄС стосовно надання притулку й суворіша політика всередині Німеччини.

У Єврокоісії звернули увагу на поточну війну на Близькому Сході та її наслідки для міграції до Європи. Поки зростання міграції немає, але варто це відстежувати.

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Українські біженці в Європі

Наприкінці березня повідомлялося, що Норвегія посилила правила для українських біженців. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективний захист.

Перед тим повідомлялося, що Ірландія поступово змінює підхід до підтримки українських біженців. Після більш ніж двох років масштабної допомоги уряд оголосив про перехід до нового етапу ‒ скорочення тимчасових програм та заохочення більшої самостійності у процесі інтеграції.

До того стало відомо, що в Польщі з 5 березня набули чинності зміни в доступі до безкоштовної медичної допомоги для українців, які втекли від війни. так, право на безоплатне лікування збережуть лише окремі пільгові категорії громадян України.

Кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).