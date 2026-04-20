Ціни на нафту зростають на тлі відновлення напруженості між США та Іраном

20 квітня ціни на нафту зросли більш ніж на 5% через побоювання, що припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном може бути зірвано після того, як США захопили іранське вантажне судно.

Наразі рух через Ормузьку протоку залишався практично зупиненим, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 04:18 за Гринвічем зросли на $5,08 долара, або 5,62%, до $95,46 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $5,01, або 5,97%, до $88,86 за барель.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Протягом 24 годин після оголошення про "повне відкриття" у п’ятницю, танкери були обстріляні Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Це відновило побоювань у власників суден, які намагалися вийти", ‒ зазначив сказала Джун Го, старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities.

Сполучені Штати заявили в неділю про захоплення іранського вантажного судна, яке намагалося прорвати блокаду. Після цього Іран заявив про намір застосувати заходи у відповідь на тлі зростаючих побоювань щодо відновлення бойових дій.

"Нафтові ринки продовжують коливатися у відповідь на мінливі дописи США та Ірану в соціальних мережах, а не на реалії на місцях. Це створює додаткові складнощі для швидкого відновлення потоків нафти", ‒ пояснив Сол Кавонік, керівник досліджень MST Marquee.

Нагадаємо, Тегеран заперечує інформацію про підготовку нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами. В Ірані заявляють, що повідомлення про можливий діалог є безпідставними, а позиція Вашингтона залишається суперечливою через постійні зміни підходів і висунення нереалістичних вимог.

Як повідомлялося, світові ціни на пшеницю зафіксували найбільше тижневе зростання майже за два місяці, оскільки тривалі погодні проблеми та обмежені постачання добрив, пов’язані з війною в Ірані, посилили занепокоєння щодо перспектив світових поставок. Контракти на пшеницю на Чиказькій біржі зросли майже на 5% за тиждень, що стало найбільшим підйомом із лютого.