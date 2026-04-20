В Україні збільшується кількість нових ФОПів: де найбільший приріст?. ІНФОГРАФІКА

На 11 297 нових ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили діяльність із січня по березень цього року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Найбільший приріст ФОПів зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазинами (онлайн через соцмережі, платформи та месенджери) ‒ +2 527 підприємців. Також позитивну динаміку показали сфера освіти (+1 899), консалтинг (+1 230), інші інформаційні послуги (+1 033) та бізнес, пов’язаний з орендою нерухомості (+862).

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Водночас найбільше скорочення кількості підприємців спостерігалося у роздрібній торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та в неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість ФОПів у сфері ремонту побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) та телевізійному мовленні (-125).

Лідером за приростом підприємців став Київ ‒ +1 826. За ним ідуть Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775) області.

Натомість найбільше скорочення зафіксовано у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.

Як повідомлялося, 302 260 ФОПів працевлаштували понад 817 тис. українців у минулому році. У середньому на одного підприємця, який має найманих працівників, припадає троє співробітників.

Нагадаємо, Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запустила новий сервіс ‒ податковий супровід ветеранського підприємництва. Йдеться про персональний супровід ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу. Найближчим часом послуга стане доступною в усіх Офісах податкових консультантів у 20 регіонах.