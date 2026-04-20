Притулок у Німеччині: кількість нових клопотань від українців скоротилася більш ніж удвічі

У січні-березні кількість заяв про надання притулку в Німеччині зменшилася майже на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, кількість клопотань від українців скоротилася на 57%, повідомляє DW з посиланням на конфіденційну доповідь Європейської Комісії.

Загалом у першому кварталі 2026 року в Німеччині подали 28 922 заяви про надання притулку, що на 23% менше, ніж за той самий період 2025 року.

Таким чином, Німеччина вперше з 2015 року опустилася на четверте місце серед країн Євросоюзу за кількістю поданих заяв про надання притулку. Раніше протягом багатьох років ФРН лідирувала в цій статистиці.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У яких країнах ЄС найбільше та найменше просять притулку

Найбільше заяв про надання притулку в січні-березні подали у таких країнах:

Франція ‒ 34 643;

Іспанія ‒ 32 630;

Італія ‒ 32 602.

Найменше заяв зареєстрували в Угорщині (26) та Словаччині (35). Наразі ці країни свідомо перенаправляють мігрантів до інших держав ЄС і залишаються найменш привабливими для шукачів притулку через погане ставлення до них. При цьому в Угорщині кількість заяв зросла на 18% порівняно з першим кварталом 2025 року.

Загалом у 27 країнах Євросоюзу, а також у Норвегії та Швейцарії, у січні-березні було подано 173 082 заяви про надання притулку ‒ на 18% більше, ніж роком раніше.

Громадян яких країн найбільше серед прохачів?

Найбільше заяв надійшло від громадян таких країн:

Венесуела (21 542).

Афганістан (21 402).

Бангладеш (9738).

Від громадян України в першому кварталі 2026 року зареєстрували 4073 клопотання про надання притулку. Це на 57% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти зазначають, що саме скорочення кількості заяв від сирійців і українців стало головною причиною зменшення загальної кількості клопотань у Німеччині, адже раніше громадяни цих двох країн найчастіше подавали такі заяви.

Нагадаємо, станом на 28 лютого 2026 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали загалом 4,4 мільйона громадян України. Порівняно з кінцем січня 2026 року їхня кількість зросла на 22 415 осіб, або на 0,5%.

Як повідомлялося раніше, Рада Євросоюзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців після 4 березня 2027 року.

У документі підкреслюється, що солідарність Євросоюзу з українським народом залишається незмінною, однак "має сенс підготуватися до моменту, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому та долучитися до відбудови своєї держави".