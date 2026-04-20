За тиждень бізнес отримав 3,6 млрд доступних кредитів: лідери за обсягом фінансування
За минулий тиждень підприємці оформили 789 нових кредитів на суму 3,65 млрд грн.
Загалом від початку 2026 року в межах програми бізнес залучив 10,8 тис. кредитів на 48,2 млрд грн, повідомляє Урядовий портал.
Найбільші обсяги кредитних коштів за цей період припали на такі напрями:
- кредитування у зоні високого воєнного ризику ‒ 16,2 млрд грн;
- розвиток переробної промисловості ‒ 13,8 млрд грн;
- інвестиційні проєкти ‒ 6,9 млрд грн.
Від старту програми у лютому 2020 року підприємці отримали 145,3 тис. кредитів на 508,2 млрд грн. У період воєнного стану ‒ 110,5 тис. кредитів на 418,6 млрд грн.
До десятки регіонів-лідерів за кількістю кредитів входять чотири області зони високого воєнного ризику:
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Київська;
- Харківська.
Найбільші обсяги фінансування залучають підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.
Як повідомлялося, у першому кварталі 2026 року український бізнес очікував активізації ділової діяльності впродовж наступних 12 місяців. Підприємці прогнозували зростання виробництва товарів і послуг та більш оптимістично оцінили перспективи розвитку власних підприємств. Водночас інфляційні очікування залишилися стабільними, тоді як очікування щодо валютного курсу дещо погіршилися.
Нагадаємо, у межах державної програми доступної іпотеки "єОселя" вже видано 25 тис. кредитів, а загальний обсяг фінансування перевищив 43,5 млрд грн.
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