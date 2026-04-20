Євросоюз готує план на випадок дефіциту авіапального через конфлікт на Близькому Сході, – Reuters. ІНФОГРАФІКА

Брюссель планує закликати країни Євросоюзу зменшити залежність від авіаційного пального з Близького Сходу та розглянути збільшення імпорту зі США у нових рекомендаціях, які очікуються наступного тижня.

Причиною таких кроків є порушення глобальних постачань на тлі війни з Іраном, повідомляє Reuters.

Проєкт рекомендацій, який наразі доопрацьовується, також передбачає посилення уваги до енергетичної незалежності та стійкості через використання сталого авіаційного пального (SAF) і синтетичних альтернатив.

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Європейські авіакомпанії вже попередили про можливий дефіцит авіапалива в найближчі тижні, що може вплинути на літній туристичний сезон. Євросоюз є вразливим до таких ризиків, оскільки імпортує приблизно 30-40% авіапалива, з яких значна частина надходить з Близького Сходу.

Очікується, що рекомендації не матимуть обов’язкового характеру, але мають окреслити обмежені можливості нарощування внутрішнього виробництва та запропонувати кроки для реагування на потенційний дефіцит. В Єврокомісії підтвердили підготовку пакета заходів у відповідь на енергетичну кризу, зокрема щодо реактивного палива.

У Брюсселі наголошують, що питання стабільності постачань залишається ключовим. У разі подальших обмежень через Ормузьку протоку Євросоюз може розглянути скоординоване використання стратегічних запасів авіаційного пального.

Єврокомісія також планує розробити загальноєвропейську карту потужностей нафтопереробки та вжити заходів для більш ефективного використання наявної інфраструктури.

Окремо розглядається питання організації постачання американського авіаційного пального Jet A, яке рідко застосовується в Європі через вищу температуру замерзання порівняно з європейським стандартом Jet A-1.

Нагадаємо, Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про вимушену зупинку експлуатації 27 літаків, ставши першим великим перевізником, який ухвалив таке рішення. Водночас британська easyJet повідомила, що обсяги бронювань відстають від торішніх показників.

Аналітики очікують подальшого скорочення кількості рейсів, виведення частини літаків з експлуатації та запровадження додаткових зборів, оскільки ринок переоцінює фінансові результати авіакомпаній і вплив війни в Ірані на нестабільну прибутковість галузі.

Раніше голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Європа має приблизно шість тижнів запасів реактивного пального та попередив про можливі скасування авіарейсів уже найближчим часом у разі збереження перебоїв із постачанням нафти через війну в Ірані.